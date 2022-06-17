Gericiler İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenecek pikniği engelledi

İstanbul Üniversitesi Eşitlik Topluluğu, Onur Haftası kapsamında "Beyazıt'ı gökkuşağına boyamaya hazır mısın?" diyerek Beyaz Meydanı'nda piknik etkinliği düzenleyeceklerini duyurdu.

İstanbul Üniversitesi'nde kendilerini "Genç Düşünce Topluluğu" diye adlandıran gerici grup, etkinliğe izin vermeyeceklerini, "Gördüğümüz kötülüğü elimizle düzeltme azminde olduğumuzu üzerine basa basa belirtiyor, ahlaksızlığa hiçbir şekilde izin vermeyeceğimizi duyuruyoruz" diyerek açıkladı.

Pikniği hedef alan AKP'nin İstanbul Üniversitesi Teşkilatı'na ait İÜ ÜNİAK isimli hesap “Bizim onurumuz bize yeter!” başlıklı açıklamasında Onur Pikniği düzenleyecek öğrencileri “sapkın bir azınlık” olarak nitelendirdi.

Ülkü Ocakları ise “Bizim olan Beyazıt’ta sözde şenlik özde terör örgütü propagandasına dönüşen şovlara en ufak müsamaha göstermeyeceğiz” denilerek “Türk aile yapısına ve ahlaka saygılı milliyetçilere" çağrı yapıldı.

Etkinlik iptal edildi

Fakülte önünde toplanan gerici ve faşist gruplar "Beyazıt bizimdir, bizim kalacak" sloganı atarak piknik yapacak öğrencileri bekledi. İstanbul Üniversitesi Eşitlik Topluluğu, piknik etkinliğini iptal ettiklerini duyurdu.

Yapılan açıklamada "Etkinliğimiz şeriatçı çetelerin linç tehditleri sebebiyle iptal edildi. Beyazıt çevresindeyseniz kalabalık gruplar halinde gezmemenizi ve güvenli bir şekilde Beyazıt'tan ayrılmanızı tavsiye ediyoruz" denildi.