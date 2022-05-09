Gericiler hedef göstermişti, Hande Yener sahneye çıktı

62 yıllık kulüp olan Batman Petrolspor, 26 yıl aradan sonra 3. Lig’de şampiyonluk kupasını kaldırdı. Şampiyonluk kutlamalarında ünlü sanatçı Hande Yener sahne aldı.

Konser öncesi Batman Petrolspor oyuncuları tek tek anons edilerek taraftarlarıyla selamlaştı. Batman Valisi Hulusi Şahin bu sezon gol kıralı olan forvet oyuncusu Aykut Çift’e hediye takdim etti.

Gericiler hedef göstermişti

Batman Petrolspor'un 3. Lig şampiyonu olarak 2. Lig'e yükselmesini kutlamak için Batman'da konser vereceği açıklanan Hande Yener, gericilerin hedefi olmuştu. HÜDA PAR Batman İl Başkanı Davut Şahin, sosyal medyadan ünlü şarkıcıyı hedef almıştı. Şahin, Hande Yener konserinin, "müstehcenlik içerdiğini, inançlarına ve geleneklerini aykırı olduğunu" iddia etmişti

Vali kutlamalarda konuştu

Sahnede seyircisi önünde bir kez daha şampiyonluk kupasını kaldıran Batman Petrolspor oyuncuları geceye renk kattı. En son 1996-97 futbol sezonunda 3. Lig’de şampiyon olan ve 16 yıldır da 2. Lig’den düşen Petrolspor, uzun yıllar sonra kupa heyecanı yaşadı. Batman Petrolspor, sezonun son maçında rakibi Arnavutköy’ü de devirerek, 74 puanla ligi tamamladı. Açıklamalarda bulunan Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Petrolspor’un 2019 yılında haciz ve icralarla boğuştuğunu ligde ise durumunun çok kötü olduğunu ifade etti.

Şahin, “Tabiri caizse uçan kuşa borcu vardı. Kapısında hacizler, icraların haddi hesabı yoktu ve o kara günlerde bölgesel lige düşme tehlikesi ile karşı karşıya olan 62 yıllık o koca çınar Abdulvahap Akbaş adındaki sessiz kahraman sayesinde bugün buraya geldi. Batman Petrolspor'a bir sms’i bile fazla görenler Abdulvahap Akbaş’ın emeğini küçümseyemezler. Hadleri de değildir. Biz geçen sene ta Mayıs ayının başında bugünleri planladık. Bu yönetim planladı. Bugün Rabbime hamd olsun ki bu 10 binleri bu meydanda toplayan bu büyük başarıyı elde ettik” diye konuştu.