Gerici dernekten açıklama: 'Cariyenin sahibi izin verirse...'

Fatih Ahlak ve Maneviyat Derneği isimli gerici oluşum tarafından çekilen bir video tepkilere neden oldu.

Söz konusu açıklamada "Cariye ile nikahsız beraber olabilirsin" ifadelerine yer verildi. Sosyal medyada gündem olan o açıklamaya yurttaşlar tepki gösterdi.

Gerçek Gündem'in haberine göre, "Hocam cariye her neyse bayan olarak, onunla da nikah kıyılır mı?" sorusuna yanıt verilen videoda dile getirilen ifadeler şöyle:

"Kendi cariyenle nikah kıyamazsın, cariyenle beraber nikahsız beraber olabiliyorsun zaten, ancak başkasının cariyesini sevdiysen o kişiden rica edersin, sana verirse ya satın alırsın veya nikahlarsın ama başkasının cariyesidir nikahlarsan o şekilde olur, yoksa başka türlü olmaz, kendi cariyen olduğu zaman nikahsız beraber olabiliyorsun."