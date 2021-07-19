Gerici Akit, ölen Sivas katliamcısına 'mazlum' dedi

Sivas Katliamı'nın baş faillerinden Ahmet Turan Kılıç öldü. Gerici Akit, ölen Kılıç için "mazlum" dedi.

Gerici yandaş medya tarafından "masum bir televizyon tamircisi" ve "Ahmet Dede" şeklinde haberleştirilen Kılıç, katliam sırasında gerici güruhu yönlendiren isimlerden biriydi.

Yandaş medya mazlum dedi

Sivas'ta 33 ilerici ve aydını katliamından sorumlu olan Ahmet Turan Kılıç'ı 'mazlum' ilan eden gerici Yeni Akit gazetesi, "İdamla yargılanıp, 27 yıl boyunca suçsuz yere hapiste yatmıştı: Sivas mazlumu Ahmet dede Hakk'a yürüdü" başlığıyla Kılıç'ın ölümünü birinci sayfada sür manşet olarak gördü.