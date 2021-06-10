Geri Gönderme Merkezleri için emsal karar: İşkencecisiyle aynı ortamda kalamaz

Geri Gönderme Merkezleri, adı üstünde, Türkiye'deki sığınmacıların ülkelerine geri gönderilme sürecinde kapalı tutuldukları merkezler. Bir çeşit cezaevi durumunda, ama burada tutulanlar suçlular değil, çeşitli nedenlerle yolu Türkiye'ye düşmüş insanlık mağdurları.

Bu merkezler uzun bir süredir uluslararası insan hakları hukukuna aykırı bir uygulama olmasından dolayı eleştiriliyor.

1951 tarihli Mültecilerin Statüsüne Dair Sözleşme’nin 33.maddesi, “Hiçbir Taraf Devlet, bir mülteciyi, ırkı, dini, tabiiyeti belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatı ya da özgürlüğü tehlike altında olacak ülkelerin sınırlarına, her ne şekilde olursa olsun geri göndermeyecek veya iade etmeyecektir” kuralını koymuş olmasına rağmen bugün kendi onaylamış oldukları maddeyi elbirliğiyle ihlal ediyorlar.

Üstüne bir de bu merkezlerdeki işkence iddiaları bu kurumları daha tartışmalı hale getiriyor.

İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu bu iddiaları yakından takip ederek mağdurların savunmalarını üstleniyor. Baro avukatlarının yakın takibi, geçtiğimiz günlerde mahkemeden önemli bir karar çıkmasını sağladı. İzmir 2. Sulh Ceza Mahkemesi kararında açıkça "mağdurlar ve şikayet edilenlerin bir arada kalmasının sakıncalı olduğunu" belirterek burada kapalı tutulan sığınmacıların salıverilmesini karar altına aldı.

Bu karar neden önemli?

Konuyu daha önce de konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz komisyon üyesi, İzmir Barosuna kayıtlı Avukat Ali Deman Güler'le konuştuk.

İşkence mağdurlarının geri gönderme merkezinde tutulmalarına son verilmesi için İzmir 2. Sulh Ceza Mahkemesine yaptığınız başvurular sonucunda olumlu sonuç alındı ve mahkeme kararında açıkça mağdurlar ve şikayet edilenlerin bir arada kalmasının sakıncalı olduğunu belirtti. Siz bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz ve pratikte ne gibi sonuçlar doğurmasını bekliyorsunuz?



Bu yöndeki ilk karar olduğu için emsal niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz.

Bildiğiniz gibi Geri Gönderme Merkezleri (GGM) kapalı tutulma mekanlarıdır, cezaevleri gibi. Fakat içindeki insanlar suç işlediklerinden dolayı burada bulunmazlar.

Buradaki insanlar oradaki personel tarafından işkence suçunun muhatabı olduğunda, darp ve cebir gördüğünde, kötü muameleye maruz kaldığında, İstanbul Protokolü gereği işkence sebebiyle bunu uygulayan kişilerle aynı yerde tutulmamaları gerekir. Bu karar ile bunun altı çizilmiş oldu. Karar bundan sonra kapalı tutulma mekanlarında benzer vakalar yaşanması halinde, gözetim altında tutulan kişilerin derhal salıverilmesinin yolunu açıyor.

Bu dosyalarda biz yine bu kararın bekletilerek verildiğini gördük. Olayın tespit edildiği anda, derhal bu kararın verilmesi gerekiyordu, bizim talebimiz de bu yöndeydi ama yine de üzerinden belli bir süre geçti ne yazık ki...

Bir mağdurla, haklarında çok ciddi şüpheler bulunan ve soruşturma başlatılmış kişilerin birarada tutulması güvenlik, psikolojik bakımlardan makul değildir.

Biz ilgili GGM görevlilerinin de derhal görevden el çektirilmesi gerektiğini söylemiştik. Çünkü delil gizlenmesi, mağdurlar üzerinde baskı kurulması gibi durumlar söz konusu olabilir bu durumlarda

Özellikle takip ettiğiniz İzmir Geri Gönderme Merkezi'ndeki işkence mağdurları bu kararın ardından şimdi ne yapıyorlar, bundan sonraki süreç onlar için nasıl ilerleyecek?

Meslektaşlarımızın yoğun gayreti ile tamamı serbest bırakıldı. İki mağdur yaklaşık 2-3 hafta önce bırakıldı. Geçen günlerde de kalan 3 kişi bırakıldı. İşkence mağduru mültecilerin hiçbiri şu anda GGM'de değil. Tabii bu nasıl oluyor: GGM'de tutulan şahıslar hakkındaki idari gözetim kararlarının iptali ile oluyor. Buna dair davalar açılmıştı, bunlar sonuçlandı ve bu kararlar kaldırıldı.

Bunun dışında sınır dışı kararları oluyor. GGM sınır dışı işlemlerinin uygulandığı merkezler. Onlarla ilgili de süreç devam ediyor, şu anda dışarıdalar. Bu işlemlerin sonuçları beklenecek, kendilerinin de varsa iltica, uluslararası koruma, geçici koruma başvuruları, bu süreçte değerlendirilecek.

Peki sorumlularla ilgili bir kovuşturma sürüyor mu?

Kovuşturma yok, ama soruşturma sürüyor. Burada şunun altını çizmek lazım, bizim olaya müdahil olmamızın ardından savcılık hızlı davrandı. Müvekkillerimizi çağırıp dinledi. Bu insanlar hemen doktora gönderilip muayene edilmemişti. O yüzden adli tabipe yollandı. Detaylı raporlar alındı. Dolayısıyla ilk aşamada hızlı davranıldı. Fakat özellikle kamera görüntülerinin hızlı bir şekilde savcılığa teslim edilmemesi bizi endişeye düşürüyor. Meslektaşlarımızın yaptığı görüşmelerde özellikle kamera kayıtlarının hemen istenmesi gerekliliği defalarca dile getirildi. Bu kayıtlar belli bir süre saklandıktan sonra silindiğinden, kayıtlara ulaşamamaktan korkuyoruz. Bu işkence konusunda en önemli kanıtlardan biri. Hızlı bir şekilde toplanması gerekiyor. Şimdiye kadar ne yazık ki bu yapılmadı.

Aynı zamanda bu kişilerin, yani oradaki işkence faili olan memurların, dinlenilmesi gerekiyor. Ne yazık ki burada da bir adım atılmadı.

Şüphelilerle hızlıca görüşülüp bir karar alınması gerekiyor.

Soruşturmadan ayrı olarak idare de bu kişileri açığa almalı. Elimizdeki deliller buradaki iddiaların çok ciddi olduğunu gösteriyor, yargı süreci hızla işletilmeli.