Geri dönüşüm ve market işçileri dayanışma maçında buluştu

Kadıköy İşçi Evi'nin düzenlediği geri dönüşüm ve inşaat-market işçileri arasında yapılan dayanışma maçı geri dönüşüm işçilerinin "Çekçek" takımının galibiyetiyle sonuçlandı. Dayanışmanın pek çok farklı yolu olduğunu söyleyen işçiler, hem maçlara hem de mücadeleye kolkola devam edeceklerini belirttiler.

Yapılan dayanışma maçının ardından yazar Emre Falay'ın, Patronların Ensesindeyiz (PE) Geri Dönüşüm Emekçileri Dayanışma Ağı için imzaladığı Yazılama Yayınevi'nden çıkan öykü kitabı "Düş Değil" de işçilere iletildi.