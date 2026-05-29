Geri çekilen yazı
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 29.05.2026 , 14:26 Güncelleme Tarihi: 29.05.2026 , 14:55
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Bugün yayımladığımız "Yıkıntılar" arasındaki "Alman Sonbaharı" başlıklı yazı, soL Yayın Kurulu tarafından yayından çekilmiş, bağlantılı paylaşımlar da silinmiştir.
Yayın Kurulumuz, kitap tanıtımı niteliğindeki yazının yayımlanmasının ardından söz konusu yazıyı kaleme alan katkıcının, kitabı basan yayıneviyle bu yazı için telif ilişkisi kurduğunu öğrenmiştir.
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