Gergerlioğlu’nun vekilliği iade edilecek

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında “hak ihlali” kararı verdikten sonra 6 Temmuz’da cezaevinden çıkan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, vekilliğin iade edilmesi için Meclis Başkanlığı’na dilekçe verdi. Gergerlioğlu’nun düşürülen milletvekilliğinin bugün, mahkeme kararının Meclis Genel Kurulu’nda saat 14.00’da okunması sonrası iade edilmesi bekleniyor.

Gergerlioğlu’nun vekilliği, Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi tarafından “örgüt propagandası yapmak” gerekçesiyle verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası gerekçe gösterilerek düşürülmüştü. Gergerlioğlu, kararın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gergerlioğlu hakkında 1 Temmuz’da “seçilme ve siyaset yapma hakkının ihlali” yönünde karar verdi. Gergerlioğlu, bunun üzerine 6 Temmuz’da tahliye edildi. Gergerlioğlu kararı, 14 Temmuz’da yerel mahkeme tarafından Meclis’e gönderildi.