'Gerekirse simit yiyeceğiz' diyen Hülya Avşar: Duyduğum kadarıyla fiyatlar uçmuş

"Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Bu saatten sonra simit yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse simit yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak" diyen Hülya Avşar, tatil beldelerindeki fiyat artışını "duyduğunu" söyledi.

TV100'ün haberine göre, tatil beldelerindeki yüksek fiyatların sorulması üzerine Ayvalık'ı tercih ettiğini belirten Avşar, "Ben evde kaldığım için fiyatları bilmiyorum. Ama duyduğum kadarıyla orada da fiyatlar uçmuş. Bilemiyorum. Artık insanlar kendi kararlarını verip tatillerini yapacaklar" yanıtını verdi.