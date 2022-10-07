'Gereğini yapıyor' Ahmet yazdı: Sokak röportajları yasaklansın

Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, sokak röportajlarının yasaklanmasını istedi.

Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında istediği yasak için şunları yazdı:

Hayatımda hiçbir zaman yasakçı bir tutumum olmadı. Tek istisnası var bunun: Sokak röportajları. Yasaklansın istiyorum bu röportajlar.

Komşuyu komşuya, anayı oğula, amcayı yeğene, dayıyı bütün mahalleye, mahalleyi şehre, şehri ülkeye düşman eden bir fitne odağı sokak röportajları.

Öfke, nefret, kin duyguları ekiliyor tüm topluma bu sözüm ona röportajlarda.

Nasıl edilir, nasıl yapılır bilmiyorum ama ülkemizin esenliği açısından eline mikrofon alanın dayıları birbirine kırdırdığı bu zıpırlığa bir son vermenin vakti geldi de geçiyor.

'Ahmet Bey (Hakan) gereğini yapıyor'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CNN Türk-Kanal D ortak yayınında Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'ye yönelik "Abdülkadir Bey köşende gereğini yapacaksın. Ahmet Bey (Hakan) gereğini yapıyor" demişti.