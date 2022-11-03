Ünlü İspanyol futbolcu Gerard Pique, Cumartesi günü oynanacak olan Barcelona-Almeria maçının ardından futbolu bırakacağını açıkladı.
Pique'nin kariyerinde bir Dünya Kupası, 4 Şampiyonalar Ligi şampiyonluğu, 8 La Liga şampiyonluğu bulunuyor.
Gerard Pique futbolu bırakma kararı aldı
Gerard Pique, Barcelona'nın cumartesi günü Almeria ile oynayacağı maçın ardından emekli olacağını açıkladı.
Haber Merkezi
Ünlü İspanyol futbolcu Gerard Pique, Cumartesi günü oynanacak olan Barcelona-Almeria maçının ardından futbolu bırakacağını açıkladı.
Pique'nin kariyerinde bir Dünya Kupası, 4 Şampiyonalar Ligi şampiyonluğu, 8 La Liga şampiyonluğu bulunuyor.