Gerard Pique futbolu bırakma kararı aldı

Gerard Pique, Barcelona'nın cumartesi günü Almeria ile oynayacağı maçın ardından emekli olacağını açıkladı.

Haber Merkezi

Ünlü İspanyol futbolcu ﻿Gerard Pique, Cumartesi günü oynanacak olan Barcelona-Almeria maçının ardından futbolu bırakacağını açıkladı.

Pique'nin kariyerinde bir Dünya Kupası, 4 Şampiyonalar Ligi şampiyonluğu, 8 La Liga şampiyonluğu bulunuyor.