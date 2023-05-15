George Soros öldü

Macar milyarder ve karşı-devrim finansörü George Soros, kalp krizi nedeniyle öldü.

Haber Merkezi

Macar milyarder ve karşı-devrim finansörü George Soros, 92 yaşında öldü.

İrlanda merkezli Politics For All Ireland'ın haberine göre, Soros'un ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.

Haber

Kimdir bu George Soros?