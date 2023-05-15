Macar milyarder ve karşı-devrim finansörü George Soros, 92 yaşında öldü.
İrlanda merkezli Politics For All Ireland'ın haberine göre, Soros'un ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
George Soros öldü
Macar milyarder ve karşı-devrim finansörü George Soros, kalp krizi nedeniyle öldü.
Haber Merkezi
Macar milyarder ve karşı-devrim finansörü George Soros, 92 yaşında öldü.
İrlanda merkezli Politics For All Ireland'ın haberine göre, Soros'un ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.