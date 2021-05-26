George Floyd'un kardeşinden Beyaz Saray'a boykot: Biden sözünü tutmadı

George Floyd'un kız kardeşi Bridgett Floyd, ABD Başkanı Joe Biden'ın polis reformu sözünü tutmadığını belirterek dün kardeşinin ölüm yıldönümünde ailesinin Beyaz Saray'daki görüşmesini boykot etti.

ABD'de 25 Mayıs 2020'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un kız kardeşi Bridgett Floyd dün Beyaz Saray'da Biden ile görüşmek yerine, kardeşinin öldürüldüğü Minneapolis'te düzenlenen protesto yürüyüşüne katıldı. George Floyd'un ölüm yıldönümünde dün ABD'nin birçok kentinde de anma yürüyüşleri düzenlendi.

Bridgett Floyd, Biden'ın George Floyd'un ölümünün birinci yıldönümüne kadar ülkede polis reformu yasası çıkaracağı yönünde verdiği sözü tutmadığını söyledi. Biden polis reformu yasasını en geç 25 Mayıs'ta imzalayacağını söylemişti.

Öte yandan Beyaz Saray'da Biden ile görüşen George Floyd'un ağabeyi Terrence Floyd görüşmenin "yapıcı" geçtiğini söyledi. Floyd ailesinin avukatı ise "George Floyd Polis Yasası"nın çıkarılması için Biden'ın ardından bazı Kongre üyeleriyle de görüşeceklerini açıkladı.

Polis reformu yasası konusunda verdiği sözü tutmayan Biden dün yaptığı yazılı açıklamada "Gerçek bir değişim sağlanması için, kolluk kuvvetleri yeminlerinin dışına çıktığında bunun sorumluluğunu üstlenmeliyiz. Harekete geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Polis memuru Derek Chauvin'i George Floyd'u öldürmekten suçlu bulan mahkemenin Chauvin hakkındaki ceza hükmünü 25 Haziran'da açıklaması bekleniyor.