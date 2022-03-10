Geniş tanımlı işsiz sayısı salgın öncesine göre 1 milyon 103 bin arttı!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) "İşsizlik ve İstihdamın Görünümü" raporunu yayımladı.
Raporda, gerçek işsiz sayısının 8,5 milyon, geniş tanımlı işsizliğin yüzde 22,9, geniş tanımlı kadın işsizliğinin yüzde 28,8 olduğu not edildi.
DİSK-AR tarafından hazırlanan raporda şunlara değinildi:
"TÜİK Ocak 2022 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçları 10 Mart 2022’de yayımlandı. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 11,4, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (âtıl işgücü) ise yüzde 22,9 seviyesinde gerçekleşti.
TÜİK’e göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) 2021 Ocak ayında bir önceki aya göre 21 bin kişi artarak 3 milyon 859 bin kişi oldu. DİSK-AR tarafından hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Ocak 2022’de 8 milyon 459 bin kişi olarak gerçekleşti.
Cinsiyete göre işsizlik oranlarında kadın işsizliği tüm işsizlik türlerinde en yüksek kategori olarak görülmeye devam ediyor. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,3 iken kadınlarda yüzde 13,6 oldu. Son 1 yılda kadın işsizliği 78 bin artarken, erkek işsizliği 239 bin azaldı. Geniş tanımlı işsizlik (âtıl işgücü) ise erkeklerde yüzde 19,7, kadınlarda yüzde 28,8’dir. Geniş tanımlı kadın işsizliği ile geniş tanımlı erkek işsizliği arasındaki fark 9,1 puandır.
TÜİK eleştirisi: 'Karşılaştırmada ciddi sorunlar'
İŞKUR verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı Ocak 2021 ve Ocak 2022 arası bir yıllık dönemde 209 bin kişi arttı. TÜİK’e göre ise son bir yılda dar tanımlı işsiz sayısı bu dönemler arası 162 bin azaldı. Böylece iki veri arasındaki işsizlik sayısı farkı 435 bin oldu. İŞKUR’daki işsiz sayısı artışının ise 209 binlik büyük kısmı kadınlardan oluşuyor.
Ancak TÜİK yıllık işsizlik verilerinde bu eğilim yer almıyor. TÜİK’in yıllık işsizlik verilerinin salgın dönemindeki işten çıkarma yasağı nedeniyle karşılaştırılabilir olmadığını ve yıllık karşılaştırmada ciddi sorunlar olduğunu düşünüyoruz."
Rapordan özet bulgular şöyle:
- TÜİK ve İŞKUR verileri arasında ciddi fark var!
- Kadın işsizliğinde artış!
- Geniş tanımlı kadın işsizliği işsizlik türleri arasında en yüksek kategori oldu!
- Geniş tanımlı ve dar tanımlı işsizlik arasındaki fark 11,5 puan!