Geniş tanımlı işsiz sayısı 9,7 milyonu geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün Mayıs 2021 dönemine ait "Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA)" sonuçlarını açıkladı. Ardından DİSK-AR da "İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Mayıs 2021 Raporu"nu yayımladı. Buna göre Covid-19 salgınının en yoğun hissedildiği Mayıs 2020’ye göre Mayıs 2021 döneminde de işsizlik tablosu ciddiyetini koruyor.

Rapora göre Mayıs 2020’de 3 milyon 983 bin olan dar tanımlı işsiz sayısı Mayıs 2021’de 4 milyon 237 bine yükseldi. TÜİK Mayıs 2021 dönemi gösterge işsizlik oranı olarak ifade ettiği mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranını yüzde 13,2 ve TÜİK’in âtıl işgücü olarak adlandırdığı, DİSK-AR’ın ise geniş tanımlı işsizlik olarak ifade ettiği oranı ise yüzde 27,2 olarak açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik (âtıl işgücü) oranı ise son bir yılda 2,1 puan, son bir aylık dönemde ise 0,2 puan azaldı. Ancak geniş tanımlı işsizlik Mayıs 2019’dan Mayıs 3 milyon 283 bin kişi artarak 9 milyon 671 bine yükseldi.

Bazı veriler şöyle:

Dar tanımlı işsiz sayısı Mayıs 2021’de 4 milyon 237 bine yükseldi

Geniş tanımlı işsiz sayısı 9,7 milyon

Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 33,7

15-34 yaş grubu genç işsizliği yüzde 34,7

15-24 yaş grubu genç işsizliği yüzde 42,4

TÜİK aylık verilerde pek çok ayrıntıya yer vermiyor

TÜİK verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı Mayıs 2021 döneminde bir önceki yıla göre 254 bin kişi artarak 4 milyon 237 bin olarak gerçekleşti.

TÜİK Mayıs 2021 döneminde 4 ayrı işsizlik oranı açıkladı:

Gösterge işsizlik oranı (mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı) yüzde 13,2

Zamana bağlı eksik istihdam ile işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3

İşsiz ile potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 21,7

Âtıl işgücü (geniş tanımlı işsizlik) oranı yüzde 27,2

Raporda TÜİK'in aylık verilerine ilişkin de şu değerlendirme yapılıyor:

"TÜİK’in yeni kullanmaya başladığı metodolojiye göre açıklanan aylık veriler oldukça sınırlı bir kapsama sahip. Aylık verilerde daha önceki TÜİK metodolojisinde yer alan pek çok ayrıntı yer almıyor. Örneğin istihdam olup çalışmayanlar aylık verilerde yok. Bu nedenle salgın döneminde istihdamda görünüp işbaşında olmayanların sayıları TÜİK verilerinde yer almıyor. Yine iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı, ümidini kaybeden işsizlerin sayısı ve genç işsizliğe ilişkin ayrıntılar TÜİK’in aylık verilerinde yer almıyor. Bu veriler TÜİK tarafından çeyrek dönemlerde açıklanan verilerde yer alıyor."

DİSK-AR tarafından hazırlanan Mayıs 2021 dönemine ait “İşsizlikte vahim tablo sürüyor” araştırma raporunun tamamına buradan ulaşılabilir.