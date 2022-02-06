'Geniş Merdivenden Şarkılar' konser dizisi 'Ezgili Dünya' başlığıyla İzmir NHKM’de

Barış Yıldırım ve Murat Mengirkaon kendi bestelerini, ülkemizin ilerici müzik geleneğini, türküleri ve dünya müziğini bir araya getirdikleri “Geniş Merdivenden Şarkılar” konser dizisine 9 Şubat 2022 Çarşamba günü İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi salonunda devam ediyor. Konserin konsepti “Ezgili Dünya” adını taşıyor.

Mengirkaon ve Yıldırım 23 Aralık 2021’de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yeni Yıl Konserleri kapsamında İzmir Ahmet Adnan Saygun Kültür Merkezi’nde bir halk konseri gerçekleştirmişti. Yeni konser “Ezgili Dünya” ise, ismin de çağrıştırdığı gibi, dünyadan şarkılara daha çok yer veriyor. Konserde Türkçe ve Kürtçenin yanı sıra İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Azerice şarkılar söyleyecekler.

Geniş Merdiven konserlerinin en ilgi gören yanlarından biri olan şarkıların hikâyeleriyle ve bağlamlarıyla birlikte anlatılması, bu konserde daha önemli bir yer tutuyor. Bir yol hikâyesinin dramatik çerçevesine şarkılarla beraber girecek olan izleyici adeta bir konsept albümü dinleme deneyimini de konserle yaşayacak.

Konsere adını veren “Geniş Merdiven” geçtiğimiz yılın 9 Eylül’ünde yitiridiğimiz büyük Yunan besteci Mikis Theodorakis’in Mauthausen Kantatı’nda yer alan “O Antonis” şarkısından alıyor. Şarkının öyküsünü koruyarak yapılan uyarlama, ilk kez çalındığı yerlerde bile büyük bir coşkuyla karşılandı. Yıldırım ve Mengirkaon kendi yaptıkları müziğin kökleri olarak gördükleri Theodorakis, Ruhi Su, Aramê Tîgran, Zülfü Livaneli, Cîwan Xaco gibi bestecilerin şarkılarını da dinletinin ana gövdesini oluşturan kendi besteleriyle birlikte yorumluyor. Konserde Murat Mengirkaon’un Hrant Dink için yaptığı “Kuş Rüyası” ile Suavi’nin de yorumladığı “Ne Fayda” şarkıları ve Barış Yıldırım’ın 19 Şubat 1972’de infaz edilen devrimci Ulaş Bardakçı için yaptığı “Ulaş: Erkenci Badem Gülü” ve her kesimin yaşadığı çaresizlik duygularına karşı beslenen umudu anlatan “Erguvanlar Açmadan” şarkıları da söylenecek.

Daha önce ayrı ayrı ve birlikte çeşitli kısa ve uzun albümler ve dinletiler gerçekleştiren ikili, sahnede Ezgi Tekin (keman ve vokal) Kurtuluş Doğru (akustik gitar ve vokal), Özgür Duran (flüt), Sedat Genç (bas gitar) ve Yılmaz Yıldız (Davul) gibi müzisyenlerin oluşturduğu Geniş Merdiven orkestrasıyla birlikte olacak. Murat Mengirkaon (bağlama ve kopuz) ve Barış Yıldırım (klasik gitar) “Geniş Merdiven” imgesini hem zorluğuna rağmen dayanışmayla ilerlenen sınıf mücadelesinin hem de Schubert’ten devrimci müzik gruplarına dek çok farklı coğrafya, tarz ve türü birleştiren ilerici müzik geleneğinin bir metaforu olarak görüyor.

Barış Yıldırım ve Murat Mangirkaon’un Geniş Merdiven orkestrası ile birlikte gerçekleştireceği “Geniş Merdivenden Şarkılar – Ezgili Dünya” konseri 9 Şubat 2022 Çarşamba akşamı 20:00’de İzmir Konak’taki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Biletler İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin web adresinden ve Biletinial/Biletix platformlarından alınabilir.