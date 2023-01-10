Genel Sağlık-İş'ten HPV aşısının ücretsiz olmasıyla ilgili başvuru

Genel Sağlık-İş sendikası HPV aşı ücretlerinin iadesi ile HPV aşılarının tamamen ücretsiz olması için 2 ayrı hukuki girişimde bulunduğunu duyurdu.

Sendikanın açıklamasında, "HPV aşılarının Ulusal Aşı Programında yer almaması nedeniyle, HPV aşı ücretlerinin ödenmesi ile bu aşıların ücretsiz olarak uygulanmasının sağlanması adına Genel Sağlık-İş tarafından iki farklı hukuki girişimde bulunulmuştur" denildi.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur imzalı açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Ülkemizdeki ekonomik koşullar dikkate alındığında, HPV aşısının maliyetinin oldukça yüksek olduğu, tüm bireylerin aşıya ulaşma konusunda güçlük yaşadığı, aşı yaptırmak istemesine rağmen yaptıramayan bireylerin sayısının fazla olduğu açıktır. Aşının maliyetini karşılayamadığı için aşısını alamayan pek çok potansiyel kanser hastası birey de mevcuttur.

Anayasa’dan ve Uluslararası Sözleşmelerden kaynaklanan 'yaşam hakkı', “'sağlık hakkı' ve 'sosyal güvenlik hakkı' gereğince ve 'sosyal devlet ilkesi' çerçevesinde, etkinliği bilimsel çalışmalar ile ortaya konulmuş olan HPV aşılarının, Ulusal Aşı Programına alınarak, ücretsiz olarak sağlanmasının toplum sağlığı bakımından zorunlu olduğu açıktır. Fakat mevcut durumda HPV aşıları hala Ulusal Aşı Programında yer almamaktadır.

HPV aşılarının Ulusal Aşı Programında yer almaması nedeniyle, HPV aşı ücretlerinin ödenmesi ile bu aşıların ücretsiz olarak uygulanmasının sağlanması adına Genel Sağlık-İş tarafından iki farklı hukuki girişimde bulunulmuştur.

Bu girişimlerden ilki, üyelerimizden birisi üzerinden gidilerek, ücreti ödenen aşıların, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan iadesinin sağlanması için Ankara 62. İş Mahkemesi nezdinde dava açılması olmuştur. Mahkeme, Mart ayı içerisinde duruşmayı icra edecek olup, HPV aşı ücretlerinin iadesiyle ilgili hususu değerlendirecektir.

Hukuki girişimlerimizden ikincisi ise, 'HPV aşılarının Ulusal Aşı Programına alınması, SUT’ta gerekli değişikliğin yapılması, HPV aşısının ücretsiz karşılanması için gerekli işlemlerin yapılması' talebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı nezdinde başvuru yapmak olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın, talebimizi olumlu karşılaması halinde HPV aşıları Ulusal Aşı Programına alınabilecek ve ücretsiz uygulanabilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın, talebimize olumsuz yanıt vermesi veya yasal süre içerisinde yanıt vermemesi halinde ise, söz konusu idari işlemlerin iptali istemiyle idari yargı mercileri nezdinde dava açılacaktır."