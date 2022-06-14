Genco Erkal’ın beraat kararına itiraz: 'Erdoğan'ın diplomasını sormak hakaretmiş!'

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ın, “Alemin çocuk doğurup doğurmayacağına karışacağına diplomayı ortaya bir koy bakalım. Arkadaşın rektörden de olsa sahte de olsa görelim şunu” ve “Başkanlık sistemi yetmez, Türk usulü çobanlık sistemi olsun” ifadeleri hakkında dava açılmıştı. İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi, 3 Mayıs’ta Erkal'ın beraatine karar verdi. Ancak Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel bu karara itiraz etti.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz kaleme aldığı bugünkü yazısında, itirazda, Erdoğan’a diploma sormanın hakarete girdiği iddiasında bulunulduğunu aktardı: “Cumhurbaşkanının diploması ile ilgili örtülü sorgulama ve oluşturulmak istenen şaibeler alaycı, tahfif edici bir üslup ile yapılmakta olup eğitimsizlik ve dolaylı imaları barındırarak hakaret kapsamındadır."

İtirazda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne “çobanlık” nitelendirmesinde bulunmanın da hakaret olduğu ileri sürüldü. Erdoğan’ın avukatı bu görüşü şöyle savundu: “Çobanlık meslek olsa dahi toplumda övgü nitelemesi değildir. Çoban mesleklerin ve mefhumların düşüğü olarak sınıflandırılmıştır. Tesisatçılık, mühendislik, çobanlık gibi bir sıralamada beyan edildiği takdirde hakaret ve aşağılama kapsamında sayılmayan bir ifade pekala müstakilen bir sıfat olarak birine ait kılınarak kullanıldığında hakaret kapsamındadır.”

Genco Erkal’ın avukatı Turgut Kazan ise verdiği yanıtta, davada dayanak diye gösterilen kararlarda Erdoğan’a “Şerefsiz / çalıp çırpan biri” suçlamalarının yöneltildiğini belirterek, “O eylemlerin müvekkilimizin dile getirdiği eleştirilerle benzerliği yoktur” dedi. Kazan, çobanlığın hakaret sayılmasına da karşı çıkarak, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e “Çoban Sülü” denildiğini, onun da bu sözü gülerek karşıladığını, Erdoğan’ın ise “Çobanlık felsefesini anlamayan insan yönetemez, ben de çobanım” dediğini hatırlattı.