Genco Erkal'dan iyi haber: 'Sonunda Covid efendiyi yolcu ettik'

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal 'Sonunda Covid efendiyi yolcu ettik hayırlısıyla. Darısı tepemize çöken öteki virüslerin başına' dedi.

Haber Merkezi

Covid-19'a yakalandığı için Ege turnesini iptal etmek zorunda kalan tiyatro sanatçısı Genco Erkal hastalığı atlattığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Erkal paylaşımında "Sonunda Covid efendiyi yolcu ettik hayırlısıyla" dedi ve ekledi: "Darısı tepemize çöken öteki virüslerin başına."

Oyun programını da paylaşan sanatçı "15 Ağustos akşamı tam gaz yeniden başlıyoruz oyunlara" dedi.

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