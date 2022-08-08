Genco Erkal'dan iyi haber: 'Sonunda Covid efendiyi yolcu ettik'

Covid-19'a yakalandığı için Ege turnesini iptal etmek zorunda kalan tiyatro sanatçısı Genco Erkal hastalığı atlattığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Erkal paylaşımında "Sonunda Covid efendiyi yolcu ettik hayırlısıyla" dedi ve ekledi: "Darısı tepemize çöken öteki virüslerin başına."
Oyun programını da paylaşan sanatçı "15 Ağustos akşamı tam gaz yeniden başlıyoruz oyunlara" dedi.
Sonunda Covid Efendiyi yolcu ettik hayırlısıyla. Darısı tepemize çöken öteki virüslerin başına. 15 Ağustos akşamı tam gaz yeniden başlıyoruz oyunlara. pic.twitter.com/84sPJ4Em6X— GENCO ERKAL (@DOSTLARTIYATRO) August 8, 2022