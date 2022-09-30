'Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hesaplarında 2,5 milyar TL'lik açık var'

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 2021 Sayıştay raporuna bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı kayıtlarında 2,5 milyar TL değerinde açık olduğunu belirtti.

Sayıştay raporları incelediğinde rezaletlerin ortaya çıktığını ifade eden CHP’li Başarır, “Bir devleti yönetmiyorlar. Daha acısı devletin parasını, halkın vergilerini kendi kazançlarının kasası gibi görüyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hesaplarında 2 milyar 500 bin TL’lik yani eski parayla 2.5 katrilyonluk açık var. Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı tarafından banka hesabına yatırılan tutar ile merkez muhasebe birimi tarafından yapılan muhasebe kaydı arasındaki fark 2,5 milyar TL” dedi.

'Spor Toto Teşkilatı’ndan alınan para nerede?'

Başarır, 2021 yılı ekim, kasım, aralık aylarına ilişkin banka hesaplarına para gönderildiği halde kaydın muhasebe kayıtlarında görülmediğini ifade etti. Başarır söz konusu paraların yatırılmasına rağmen 6 ay sonra muhasebe kaydının yapıldığını belirtti.

“Sayıştay demiş ki bunlar usulsüz. Nerede bu para? Evet, soruyorum: Siz bu parayı bankaya yatırıyorsunuz, devletin, bakanlığın muhasebe kayıtlarında göstermiyorsunuz. 6 ay boyunca faiz alıyorsunuz. İlk usulsüzlük bu. Nerede bu faiz getirisi? İkinci olarak 2.5 milyar TL’lik kayıtlarınızda görünmeyen Spor Toto Teşkilatı’ndan alınan para nerede? Bir lira, on bin lira, bir milyon lira değil bu para. Bu para 2,5 milyar TL."