Gençlik ve Spor Bakanı'ndan açıklama: Fakülte iki dönem daha uzatıldı

Bakan Kasapoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ile YÖK arasında iş birliği protokolü imza törenine katıldı.

Bakan Kasapoğlu, imza törenindeki konuşmasında, 3 yıl önce "gönüllülük çalışmaları" dersinin çeşitli üniversitelerde uygulanması için bir protokol yaptıklarını hatırlatarak, YÖK'ün güçlü koordinasyonu ve başarılı bir süreç yönetimiyle bu protokolün başarılarını her geçen gün gördüklerini belirtti.

Üniversitelerdeki genç ofis sayısını en kısa sürede tüm üniversitelere yayarak daha yüksek bir noktaya taşıyacaklarını kaydeden Kasapoğlu, "Şu ana kadar üniversitelerimizde 118 genç ofisimiz var. Bu iş birliği aynı zamanda bir fırsat eşitliği çalışmasıdır. Şu an itibariyle 400 bine yakın gencimizin bu ofislerden istifade ettiğini görüyoruz. Her bir gencimize ulaşma, her bir gencimizin imkanlardan aynı şekilde istifade etmesini sağlamak bizler için en büyük hedef." şeklinde konuştu.

'Spor bilimleri fakültelerinde yeni bir döneme başlıyoruz'

Türkiye'nin çok güçlü tesis alt yapısıyla bir spor ülkesi olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Üniversitelerimizdeki spor alt yapısını güçlendirme noktasında üniversitelerimizle çok farklı iş birliklerimiz var. Hem tesisleşmeye yönelik hem bu tesislerin kullanımına yönelik bugün yeni bir sürece geçiyoruz. Spor bilimleri fakültelerinin eğitim süreçleriyle ilgili yeni bir döneme başlıyoruz. Spor bilimleri fakültelerindeki 6 dönemlik eğitim sonrası 2 dönemi bakanlığımızın tüm tesislerini bu işe açarak 6+2 şeklinde yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Öğrencilerimiz 6 dönemlik dersin akabinde 2 dönem bakanlığımızın tesislerinde ilgi alanlarına göre eğitim yapacaklar, staj yapacaklar. Böylece çok daha nitelikli spor insanlarını yetiştirmiş olacağız."

Sürecin hem uygulama hem de müfredatın kalitesinin artırılması süreci olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Gönüllülük dersinin uygulama kısmı 10 haftalık bir uygulama alanı var. Özellikle gençlik merkezleri, genç ofisler, belediyeler, sevgi evleri, huzur evleri, ceza evleri, hastaneler, STK'lar bu işin popüler uygulama alanlarından bir kaçı. Bu çerçevede gönüllülüğün sosyal sorunlar açısından çözüm odaklı bir çalışma olduğunu ve öğrencilerimizin de kişisel gelişimlerine, hayat tecrübelerine çok büyük katkılar sağladığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

'300'e yakın sporcu, milli sporcu bursundan faydalanıyor'

Milli sporcu burslarının ve bu anlamda vakıf üniversiteleriyle yapılan iş birliklerinin çok önemli olduğunu da dile getiren Kasapoğlu, "Şu ana kadar 300'e yakın sporcumuzun milli sporcu bursundan yüzde yüz tam burslu olarak faydalandığı, bu projenin ne kadar doğru bir başlangıç ve potansiyel ortaya koyduğunun en büyük göstergelerinden biridir." dedi.

Kasapoğlu, genç odaklı bir siyaset ve hizmet anlayışını Türkiye'de inşa ettiklerini belirterek, "Dünyanın en güçlü yurt yapısını ülke gençlerinin emrine amade kıldık ve bu yıl rekor başvuruyla hamdolsun yurtlara rekor yerleştirme oranıyla büyük bir süreci birlikte yönettik. Krediler biliyorsunuz, kredi enflasyon endeksinin ortadan kaldırılması bu da Cumhuriyet tarihinde genç odaklı siyasetin en yakın sonuçlarından biridir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da genç odaklı siyasetimize, hizmet anlayışımıza eser ortaya koymaya birlikte devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kasapoğlu, bu üretim sürecini büyütmenin ve taçlandırmanın da herkese düşen bir görev olduğunu belirterek, "Bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi bakanlık olarak üniversitelerimizin, yükseköğretim kurulumuzun yanında olmaya, tüm imkanlarımızı hiç tereddüt etmeden üniversitelerimize seferber etmeye devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu ile YÖK Başkanı Erol Özvar, ilgili protokolü imzaladı.