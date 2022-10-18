'Gençlik kamplarına, Kastamonu’ya, Edirne Keşan’a...' AKP'li belediyeden TÜGVA'ya otobüs tahsisi

Pendik Belediyesi’nin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde bulunduğu TÜGVA’nın Edirne ve Keşan’daki kamp alanlarına gidecek olanlar için otobüs verdiği iddia edildi.

Halk TV’den Hazal Ocak'ın haberine göre, Pendik Belediye Meclisi’nin bütçe görüşmelerinde, belediyenin tahsis ettiği otobüsler konusu gündeme geldi.

Belediyenin CHP’li Meclis Üyesi Tarık Balyalı, AKP’ye yakınlığıyla bilinen vakıf ve dernekler ile AKP İlçe Başkanlığı’na ilçe belediyesi tarafından otobüs tahsis edildiğini açıklayarak “Bu gezilerin parasını Pendik halkı ödüyor. Pendik’teki yerel derneklere araç lazım olur, ‘yok’ denir. Okullara araç lazım olur, ‘yok’ denir. Aslında para var da ihtiyacı olana yok. Çünkü Pendik Belediyesi’nin bütçesi partizanlığa, yandaşa çalışıyor. Partizanlığa, yandaşlığa çalışana harcanan bu bütçeye bizden onay yok” diye tepki gösterdi.

Otobüsler TÜGVA'ya tahsis

Pendik Belediyesi’nin "AKP’den gelen talepleri belediyenin hizmetiymiş gibi gördüğünü" dile getiren Balyalı, son üç aylık listelere ilişkin, “AKP Pendik İlçe Başkanlığı’nın önünden hareketle partilerin Pendik gençlik kamplarına, Kastamonu’ya, Edirne Keşan’a, Şile’ye, Üsküdar iskeleden Yaslıada’ya, Bursa’ya, kampa veya geziye, Gebze Bilişim Vadisine hatta çok sayıda otobüsle Sabiha Gökçen Metro açılışına gittiklerini biliyoruz” dedi.

CHP’li Balyalı’nın paylaştığı listelerden bazıları, 26 Temmuz 2022’de Edirne, Keşan’a kampa ulaşım için TÜGVA Pendik Şubesi’ne 6 aracın, TÜGVA Maltepe Şubesi’ne 1 aracın tahsis edildiğini gösteriyor. Aynı kamp alanına ulaşım için TÜGVA Fatih Şubesi’ne de 3 araç tahsis ediliyor. Bu 3 aracın dönüşte de yolcularını Fatih Belediyesi’ne bırakması isteniyor. Yine yazıya göre 29 Temmuz 2022 tarihinde de Pendik TÜGVA Temsilciliği’ne Edirne Keşan kamp alanına ulaşım için 7 araç tahsis edilmiş.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Meclis Üyesi Tarık Balyalı’nın iddialarını yanıtlarken, “Ben AK Partili olup olmadıklarını bilmiyorum. Uygunsa herkese tahsis ediyoruz. Siyasi görüşünü bilmeyiz. Cumhurbaşkanımız metro açılışı yapacak, ben onları getirir, götürürüm” şeklinde konuştu.