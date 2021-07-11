Gençlik arasında tutmayan bir maya olarak dinselleşme

AKP’li yıllar laiklik ilkesinin tasfiye edilmesi ve seküler yaşamın geriletilmesinde hızla yol alınan, bunun karşısında gericiliğin de palazlandığı bir dönem. Laiklik yalnızca anayasada yazan bir madde olarak varlığını sürdürürken Türkiye’de doğan ve yetişen gençler için laiklik çoktan rafa kalkmış, anlamı üstüne düşünmelerine pek de fırsat kalmamıştı.

Sözünü ettiğimiz gençler AKP’den başka bir iktidar görmemişti. 80’lerle birlikte topluma boca edilen piyasacı, neoliberal uygulamaların yarattığı yıkımın çocukları bu gençler. Gezi’ye ancak annesinin kucağında, babasının omzunda katılmış, Cumhuriyet’in tasfiyesine doğmuşlardı. Mesela bu gençler okula başladıklarında türban tartışması bitmiş, anaokulundaki çocuğun başına türban takılmıştı. Ancak yine de oldukça hızlı akan bir dünyanın içine doğmuşlardı ve küreselleşen, ellerindeki telefonlar sayesinde dünyayı kolaylıkla yakalayan bu yeni nesil hiçbir şeyin tek tip biçimde yaşanmadığını hissediyorlardı.

Belki laikliğin ve seküler yaşamın kendileri için önemini tam olarak doğru tanımlayamıyorlardı ama her gün bireysel ya da bir hashtag altında bir araya gelerek onlara duyulan ihtiyacı ve tepkilerini gösteriyorlardı.

Bazı araştırmalar bu dönemdeki gençlerin ayrımcılık, doğa talanı, çevre tahribatı ve hayvan hakları gibi konulara duyarlı olduklarını söylüyor. Önceki bir kuşakta örneğin savaş karşıtlığı ortak tema iken yeni yetişen nesilde neden bu konular ortaya çıkıyor? Kuşakları belirleyen, homojen olmasa da ortaklaştıran, içlerine doğdukları koşullar olduğundan nesnelliği anlamının önemi burada devreye giriyor.

Gençler kapitalizmin çevreyi, doğayı, insanı en acımasız biçimde talan ettiği bir döneme doğmuştu. Zincirlerinden boşanmışcasına hayatı talan eden bir sınıfın hüküm sürdüğü dünyada yetişmekte olan gençler, yaşayacakları dünyanın yok olacağından endişe duyuyorlar.

Ve bugünün gençleri okul zamanı geldiğinde evlerine en yakın okula gitmesi gerektiğinden sıklıkla imam hatip okullarına kaydoluyor ya da ailelerinin biraz olsun maddi imkânı varsa özel okula yazdırılıyorlar.

Bir kısmı cemaatlerin/tarikatlerin dershanelerinde/okullarında/yurtlarında yaşamaya veya okumaya zorlanıyorlar. Ellerinin altındaki dünyada bambaşka ilişki biçimlerini görürken; kendi hayatlarında seyrettikleri, merak ettikleri şeyler için ayıplanıyor, sekülarizmin toplumsal yaşamdan tasfiye edilmesi gençliğin içten içe tepkisine yol açıyor.

Bu girişin ardından en önemli nokta laikliğin ve seküler yaşamın bir kez daha tanımlanması olacaktır. Keza laikliğin “Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması” şeklinde dillere pelesenk olmuş tanımdan hareketle bahsi geçen gençlerin tepkilerinin anlaşılması da mümkün gözükmüyor.

Laiklik ve seküler yaşam nedir?

Öncelikle tanımdaki hatayı açarak başlayalım. Devlet insanlık tarihi içerisinde, bir ihtiyacın ürünü olarak ortaya çıkmış, icat edilmiş bir aygıttır. Ve bu aygıtın varlığı kamudan ayrı ele alınamaz, devlet kamunun ihtiyaçlarını gözetmek adına vardır. ‘Din ve devlet işlerinin ayrılması’ önermesinde ise kamu için din ve devlet işlerinin iki ayrı elden yönetilmesinden söz edilmektedir. Hâlbuki laiklik ilkesinin uygulandığı bir devlet modelinde din adına uygulamalarda bulunmaktan, bu alana büyük kaynaklar ayırmaktan ve olanaklar yaratmaktan ziyade, kişilerin inançlarını yalnızca vicdanlarına sıkıştırmak en temel görevdir. Devamında kamusal alanda dinin çizeceği sınırlar ve yaşam pratikleri hakkındaki vaazları yok edilmelidir.

Bu durumda laikliğin neden bütün toplumların çıkarına olduğu da açıklamalıdır.

Laiklik evrensel olandır, çağı yakalamak için gereklidir. Sınırsız ve sınıfsız dünyanın karşısında, dinler insanları bazı sınırların ve kendinden yana doğruların içine hapsetmektedir. İnanç, yaşam biçimi, cinsel yönelim, gelenek ve görenekler gibi bunca farkın olduğu bir dünyada doğrular dinden yana değil, bilim ve teknikten yana olmalıdır, yani dinsiz olmalıdır. Analitik ve eleştirel düşünüş biçimlerinin içinde dine de yer yoktur.

Nihayetinde laiklik en basit haliyle ‘Dinin ve dinsel düşüncenin toplumsal yaşamdan tasfiye edilmesi ilkesidir’ şeklinde tanımlanabilir. Sekülerizm ise dinin ve genel olarak mistik düşüncenin toplumsal alanda deşifre edilmesi ve de bu alanın dışına ittirilmesindeki uygulamalardır.

Gençlik için laiklik

Laiklik tanımı gereği yalnızca gençliğin değil toplumun tamamının çıkarına olduğunu zaten anlatıyor. Laikliğin tasfiyesi ise koca bir binanın yıkılmasına benziyor. Enkazın altında kalan da topyekûn işçi sınıfı. Ve gençlik çalışan nüfusun önemlice bir kısmını oluşturuyor. Sadece bu sebeple bile gençlik açısından meseleyi biraz daha açmak gerekiyor. Tabi ki gençliğin geçtiği yolu da anlamak gerekiyor. Tasfiye ederken boca edilen dinselleşmeyle beraber evrim, üreme, büyüme sürecinde değişen hormonlar ve cinsellik gibi konular ders kitaplardan çıkartılıyor, tarihin bir akışı olduğu fikri rafa kaldırılıyor, zorunlu din dersinde İslam dini onlarca sayfa anlatılırken diğerleri toplamda bir sayfada anlatılıp geçiliyor.

Buradan itibaren gençliğe yapılan bazı yakıştırmaları, yorumları ve bu meseledeki köşe taşlarına bakarak devam edelim.

Gençliğin çoğunluğunun bu ülkeden gitmek istediği ve genellikle de yüzünü Avrupa’ya döndüğü uzunca süredir konuşulmaktadır. Gençler bugünüyle beraber gelecekteki muhtemel sorunlarına birinci çözüm yolunu gitmekte buluyor. Gençler gitmeyi dilerken yaşam biçimine edilen müdahaleyi “Sokakta dilediğim gibi yürümek istiyorum, kimsenin ne giydiğime bakmadığı, karışmadığı bir hayat istiyorum.” Benzeri sözlerle ifade ediyorlar.

Yurtdışını çözüm olarak görüyor olmalarının bir tarafı da bilimsel çalışmalarına sunulan desteğin oldukça kısıtlı olması. Örneğin geçtiğimiz 23 Nisan’ların birinde liseli bir öğrencinin tıp okumak için Almanya’ya gitmeyi istediğini söylediğinde kopan yaygarayı hatırlamak gerekir. Ülkemizde bugün master, doktora yapmak isteyen, alanında ilerlemek ve alanına hâkim olmak isteyen nitelikli her genç bir ayağını yurtdışına atmaya çabalıyor. Çünkü ülkemizde bilimsel araştırmalar desteklenmiyor, örneğin matematik bilimi yalnızca mühendislik alanında somut olarak ‘işe yarayacaksa’ çalışılabilir oluyor. Ve dahası örneğin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteklediği projelerle Zaytung haberi misali ‘Papaz eriğini imam eriğine çevirme' projelerinde adını hatırlatıyor. Ülkenin tarihsel bakımından en önemli kurumlarından biri gençlere örnek olarak bunun gibi projeleri sunuyor. Tam da bu sebeple laikliğin tasfiyesiyle birlikte dinselleşme, gençlerin yüzünü yurtdışına dönmesinin önemli nedenlerinden biri haline geliyor. Çağı yakalamaktan ziyade yeni yetişenlere yanlışın matah olarak gösterildiği bir ülkede aydınlanmış beyinlere yeni bir cumhuriyetin mümkün ve gerekli olduğu fikri ve onun için mücadele azmi yerleşmediği müddetçe o gençleri tutmak da oldukça zorlaşacaktır.

Dijitalin içine doğan bu kuşağın dünyaya açılmak isteği de gençlik hakkında söylenenler arasında. Dünyaya açılma isteği elinin altından istenilen her şeye her saniye ulaşılabileceği fikri ile ortaya çıkıyor ve pekişiyor. Bu dönemin gençleri Youtube, TikTok, Instagram gibi uygulamalar ve arama motorlarından oluşan algoritmaların doğrultusunda dünyanın binlerce farklı noktasından insanı görüyor, işitiyor ve yaşam biçimi hakkında fikir sahibi oluyor. Doğru ya da yanlış bunca bilgi, kendi kısır kalmış hayatlarında, hele de son 1,5 yıldır evin içine tıkıldıkları bir dönemde, gençlerin farklılıklara ne kadar alışkın olduklarının ve dinsel referanslarla ‘doğru’ olarak emredilenlerin köhnemiş kalmaya mecbur olduklarının da bir başka göstergesi.

Bir diğer önemli başlık ise işsizlik! Araştırmalar 2016-2019 arasında üniversite mezunu işsiz sayısının ikiye katlandığını gösteriyor. Ve gençlerin sıklıkla geçici işlerde çalıştıklarını ve pandemiyle birlikte önemli bir kısmının işsiz kaldığını da ekleyecek olursak genç işsizlik alıp başını gitmiş durumda. Verilere göre üniversite mezunu işsizlik 15 senede 5 kat artmış. Bunca eğitim görmüş, eleştirel düşünceyi kavramaya hazır beyinleri ve mesleğini yapmak isteyen gençleri ancak dinselleştirilmiş toplum ve boyun eğen davranış biçimleriyle kontrol altında tutabilirler. İşsizlik ve geleceksizlikle bizi bir başımıza bırakan yöneteci sınıf, kendi varlığını sorgulanmaz ve ebedi olduğu fikrini yerleştirmek adına dinselleşmeyi en temel aygıt olarak kullanıyor. Bu durumda gençler içinde bulunduğu cenderenin farkında olmalarının yanısıra dinselleşmenin karşısına yeni, laik bir cumhuriyet kavgasıyla çıkmak zorundadır.

Son olarak da dinselleştirmenin bir diğer önemli enstrümanını yazmak gerekir. Bu kuşak pıtrak gibi çoğalan imam hatip okullarına, tarikat ve cemaatlere teslim edilmiş bir kuşaktır. İmam hatipler bugünün Türkiye’sinde, din adına çalışan insanlar yetiştirmek yerine, genç kuşakların dinle, cennet ve cehennem ikilisindeki ödül ve sopa ile erkenden tanışmaktadır. Analitik düşüncenin yerini korkular almaktadır. Keza dinselleşmede cemaat ve tarikatlerin de büyük payı olduğunu unutmamak gerekir.

Pandemi döneminde akla ilk gelen hemen okulları kapatmak olmuş, eğitim gözden çıkarılmışken açık kalan kuran kurslarını, gençlerin tarikat ve cemaatlere yollanmaya devam ettiğini unutmamak gerekir.

Tarikat yurtlarından her gün basına yansıyan taciz haberleri, Aladağ’daki cemaat yurdunda çıkan yangında kaybettiklerimiz, Ensar Vakfı’ndaki tecavüz haberi basına yansıyanların yalnızca bir kısmı. Bunlar ne kabul edilebilir ne de yıllar boyu sürdürülebilir cinsten meseleler.

Ancak göle çalmaya çalıştıkları mayanın tutmadığı da bir gerçek. Yıllardır televizyonlarda umdukları düzeyde gençler üzerinde etki edemediklerini anlatıp duruyorlar, hayıflanıyorlar. 2 sene önceki bir Twitter akımını hatırlatmak isterim. ‘#10YearsChallenge’ akımı, türbandan kurtuluşunu anlatan genç kadınların akımına dönüşmüştü. ‘O da bir şey mi ben 2 yılda…’ diyerek kendini anlatan genç kadınlar, kurtulurken neler yaşadıklarını, üzerlerindeki baskıyı ve özgürleşmek yönünde gösterdikleri inatla başka genç kızlara umut olmuşlardı.

Bitirirken…

Gericiliğe karşı laiklik mücadelesi henüz gençlik için bütünlükte vücut bulmuş bir kavga konusu değil. Ancak laikliğin tasfiye edilmiş olması dolayısıyla yaşam biçimine edilen müdahale gençliğin protesto ettiği en önemli konu başlıkları arasında geliyor. Bu noktadan hareketle laiklik mücadelesinde gençler mutlaka ama mutlaka kendilerine bayrak edinmeli ve gençliğin doğasındaki dinamizmle bu mücadele harmanlanmalı. Ve gençlik hem bugünü hem de yarınıyla ilişkili umutlarını tazelemek ve bireysel buhranlarından kurtulmak istiyorsa toplumsal dönüşümleri filizlendirecek olan mücadeleye atacakları ilk adım olacak…

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