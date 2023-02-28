Gençlerbirliği taraftarlarından Bahçeli'ye tepki

Gençlerbirliği taraftar gruplarından Ultras Kardeşler, Alkaralar ve Karşı Taraf Bahçeli'nin tribünleri hedef almasına tepki gösterdi.

Haber Merkezi

Gençlerbirliği'nin önemli taraftar gruplarından Ultras Kardeşler, Alkaralar ve Karşı Taraf, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tribünlerdeki "hükümet istifa" sloganlarını hedef almasına tepki gösterdi.

Ultras Kardeşler ve Alkaralar Bahçeli'ye video paylaşımlarıyla yanıt verirken, Karşı Taraf'tan ise "Ferman padişahınsa tribünler bizimdir" yorumu yapıldı.

İşte taraftar gruplarının paylaşımları:

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