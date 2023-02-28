Gençlerbirliği taraftarlarından Bahçeli'ye tepki

Gençlerbirliği'nin önemli taraftar gruplarından Ultras Kardeşler, Alkaralar ve Karşı Taraf, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tribünlerdeki "hükümet istifa" sloganlarını hedef almasına tepki gösterdi.
Ultras Kardeşler ve Alkaralar Bahçeli'ye video paylaşımlarıyla yanıt verirken, Karşı Taraf'tan ise "Ferman padişahınsa tribünler bizimdir" yorumu yapıldı.
İşte taraftar gruplarının paylaşımları:
https://t.co/9RXoCO9Jp0 pic.twitter.com/24ERX4hb8i— Gençlerbirliği | UltrasKardeşler (@ULTRASKARDESLER) February 26, 2023
🎤🗑️ https://t.co/4OxAwvRQhE pic.twitter.com/ZSt436lkHh— Alkaralar (@Alkaralar) February 26, 2023
Ferman padişahın, tribünler bizimdir! https://t.co/MZbInDXaGL— Karşı Taraf Gençlerbirliği (@karsitaraf1923) February 26, 2023