Gençler Tartışıyor: Nâzım'ın dizelerinden bugünü aralamak

Gençler Tartışıyor programında bu hafta üç genç arkadaşımızla dünyaya bakarken onu Nâzım’ın hangi dizeleriyle anlamlandırdıklarını konuştuk.

Haber Merkezi

Gençler Tartışıyor programında bu hafta üç genç arkadaşımızla dünyaya bakarken onu Nâzım’ın hangi dizeleriyle anlamlandırdıklarını konuştuk.

Gençler Tartışıyor: Nâzım'ın dizelerinden bugünü aralamak

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Umutsuzluk yok, Nâzım var!