Gençler Tartışıyor programında bu hafta üç genç arkadaşımızla dünyaya bakarken onu Nâzım’ın hangi dizeleriyle anlamlandırdıklarını konuştuk.
Gençler Tartışıyor: Nâzım'ın dizelerinden bugünü aralamak
Gençler Tartışıyor: Nâzım'ın dizelerinden bugünü aralamak
Gençler Tartışıyor programında bu hafta üç genç arkadaşımızla dünyaya bakarken onu Nâzım’ın hangi dizeleriyle anlamlandırdıklarını konuştuk.
Haber Merkezi
Gençler Tartışıyor programında bu hafta üç genç arkadaşımızla dünyaya bakarken onu Nâzım’ın hangi dizeleriyle anlamlandırdıklarını konuştuk.
Gençler Tartışıyor: Nâzım'ın dizelerinden bugünü aralamak