Gencer'in saldırı sonrası iletişime geçtiği kişilerin ifadesi alındı mı?

HDP İzmir İl Örgütü’ne yönelik yapılan saldırıda Deniz Poyraz’ı katleden Onur Gencer, olay üzerinden 24 saat geçmeden çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Deniz Poyraz’ı katlettikten sonra fotoğrafını çekerek sanal medyada paylaşan katil Gencer’in, teslim olmadan önce iki kişiyle iletişime geçtiği ortaya çıktı.

Ajansın ulaştığı son bilgilere göre, katil Gencer, saldırı sonrasında O.D. ve H.İ. ile iletişime geçti. Buna göre Gencer'in, H.İ. ile mesajlaştığı öğrenildi. Gencer ile H.İ. arasındaki yazışmalar, HTS (Historical Traffic Search) kayıtlarında da yer aldı.

Katlettikten sonra fotoğraf gönderdi

Yine ulaşılan bilgilere göre, katil Gencer, Poyraz’ı katlettikten sonra çektiği fotoğrafı O.D.'ye gönderdi. Ancak katil Gencer’in iletişime geçtiği iki kişinin de ifadeye çağrılmadığı öğrenildi.