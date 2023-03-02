Genç Kızılay'da görülmemiş özgeçmiş: 5. sınıfta okul başkan yardımcısıymış

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından elinde bulundurduğu binlerce çadırı afet bölgesine göndermek yerine Ahbap’a sattığı ortaya çıkan Kızılay, gündem olmaya devam ediyor.

Son olarak tartışmaların odağındaki Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın oğlu Muhammed Furkan Kınık'ın genel başkan yardımcısı olduğu Genç Kızılay ekibinin Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Furkan Özdemir’in özgeçmişi sosyal medyada gündem oldu. Tepki çeken olayın ardından Genç Kızılay sitesine erişim sağlanamadığı görüldü.

'Başkanlık serüveni lisede de devam etti'

Özdemir’in özgeçmişinde yer alan bilgilerde şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul’da doğdu. 5'inci sınıfta okul başkan yardımcısı, 8'inci sınıfta okul başkanı seçildi. Eğitim hayatının erken dönemlerinde başlayan başkanlık serüveni lisede de devam etti. 4 senede 4 lise değiştirdi ve 4 farklı okulda, okul başkanlığı yaptı."

Daha sonra Furkan Özdemir'in özgeçmişinde yer alan bilgiler güncellendi. Yeni özgeçmişte, "5'inci sınıfta okul başkan yardımcısı, 8'inci sınıfta okul başkanı seçildi. Eğitim hayatının erken dönemlerinde başlayan başkanlık serüveni lisede de devam etti. 4 senede 4 lise değiştirdi ve 4 farklı okulda, okul başkanlığı yaptı" ifadeleri çıkarıldı.

Kızılay, son dönemde köklü kurumun adının karıştığı skandallar ile gündem oluyor. Deprem felaketinin ardından 2 bin 50 çadırı afet bölgesine göndermek yerine Ahbap’a 46 milyon liraya sattığı ortaya çıkan Kızılay'ın son olarak 18 Şubat günü 2 TIR dolusu giysiyi sattığına ilişkin polis tutanakları ortaya çıkmıştı.

Ne olmuştu?

Gazeteci Murat Ağırel’in ortaya çıkardığı skandalda Kızılay’ın Ahbap’a deprem bölgesine gönderilmek üzere 2050 çadır ve barbunya, fasulye gibi konserveler de sattığı ortaya çıkmıştı.