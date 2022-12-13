Genç kadını tehdit edip istismarda bulunduğu belirtilen zanlı yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, genç kadını kesici aletle tehdit edip cinsel istismarda bulunduğu belirtilen zanlı yakalandı.

Haber Merkezi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Aralık'ta Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir binanın asansöründe bir genç kadını kesici aletle tehdit ederek cinsel istismarda bulunan zanlının yakalanması amacıyla Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.K. gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan kaydı bulunan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (AA)

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