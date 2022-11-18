Genç kadına 'kancık' dedi, röportajdan sonra kendine maaş bağlattı

Vatandaş TV adlı YouTube kanalında geçim konusu için mikrofon uzatılan bir kadın, geçinemediğini ve epilepsi ilaçlarını devletin karşılamadığı için 500 TL’ye aldığını söylemişti. Bu sözlerin ardından AKP'ye oy vereceğini söyleyince kadına eleştiri gelmişti.

Kendisini eleştiren genç kadına hakaret eden AKP seçmeni "Takıyorsunuz kaşları kirpikleri üniversiteye gidiyorsunuz. Şimdi kadınlar erkek, erkekler kadın gibi dolaşıyorsunuz sokaklarda. Avrat görünümlü sürtük, kancık" ifadelerini kullanmıştı.

Odatv'de yer alan habere göre, genç kadına hakaret ettiği röportajdan sonra aynı kanala verdiği sokak röportajında AKP'ye başvurduğunu söyleyen kadın, muhabirin "böyle sürünelim diyorsun abla" tepkisine "Süreneceğimiz yere kadar yılanlar gibi sürünerek gideriz. Sonrasında sürünür müyüz gider miyiz bilmiyorum" yanıtını verdi.

Muhabirin "yani bir destek alsan da diyeceğim ki" sözlerine ise "Alıyorum, evet, ben destek alıyorum, Başvurdum ben, yardımımı da alıyorum" karşılığını verdi.

"Bizim röportajdan sonra mı" sorusuna verdiği yanıt ise "evet röportajdan sonra, yardımımı da alıyorum" oldu.

Muhabir ise bu sözlerin ardından "CHP'li kıza kancık dedin, sonra röportajı gösterdin AKP teşkilatına, para alıyorsun" dedi.