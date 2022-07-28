Gemont işçileri Adana’da eylem yaptı

Gemont işçileri bugün Adana Sasa fabrikası önünde eylem yaptı.

İşçiler taleplerini yineledi ve talepleri gerçekleşene kadar mücadele edeceklerini bildirdiler.

📢Gemont işçileri hakları için Adana'da eylemdeydi!



🔴"Hayatımızdan çaldığınız ayların hesabını nasıl vereceksiniz?" pic.twitter.com/mE6RUf4KuB — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) July 28, 2022

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