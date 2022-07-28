Gemont işçileri Adana’da eylem yaptı

Adana Sasa fabrikası önünde eylem yapan Gemont işçileri, talepleri yerine getirilene kadar mücadele edeceklerini vurguladı.

Patronların Ensesindeyiz

Gemont işçileri bugün Adana Sasa fabrikası önünde eylem yaptı.

İşçiler taleplerini yineledi ve talepleri gerçekleşene kadar mücadele edeceklerini bildirdiler.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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