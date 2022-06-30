Gemlik Yürüyüşü sonrası tutuklanan HDP'li ilçe başkanı: Öcalan'a özgürlük talebi muhalefetin de masasında olmalı

Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle İstanbul Kadıköy'de yapılan yürüyüşe katılan ve 12 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan HDP Kadıköy İlçe Eş Başkanı Koray Türkay “Öcalan’a özgürlük talebinin muhalefetin de masasında olması gerektiğini" söyledi.

Mezopotamya Haber Ajansı'na konuşan Türkay, "Bu sessizliği kırmak gerekiyor. Zaten tecrit normalleştirilmek isteniyor. Tecrit diğer siyasi tutuklulara da sirayet eden bir hukuksuzluk ve baskı mekanizmasına dönüştü. Bu baskıyı, hukuksuzluğu ve işkenceyi teşhir etmek, toplumun buna karşı ses çıkarma cesaretini ortaya koymak için tüm Türkiye’de eş zamanlı yürüyüş başlattık" ifadesini kullandı.

Türkay şöyle konuştu:

"Adres İmralı’dır. İmralı tecrit altındayken, herhangi bir barış sürecinin gerçekleşmesi mümkün değildir. Yürüyüşümüz buna da işaret ediyor. Yani sadece tecridin kırılması talebiyle ortaya konulmadı. Aynı zamanda Öcalan’ın fiziki özgürlüğü bağlamında artık adım atılması gereken bir sürecin içinde yer alıyoruz.

Eğer Türkiye demokrasisinin gelişimi konusunda toz zerreciği kadar bir uğraş ve fikir beyanında bulunmak istiyorlarsa, en başta masanın üzerine konulması gereken durumun İmralı tecridinin kaldırılması ve fiziki özgürlüğünün sağlanarak, barış sürecinin devreye sokulması gerektiğini bilmelidirler. Demokratik sürecin ilk basamağı barış ve koşulu ise İmralı’nın özgürleşmesidir."