Gemlik Yürüyüşü sonrası tutuklanan HDP'li ilçe başkanı: Öcalan'a özgürlük talebi muhalefetin de masasında olmalı

Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle İstanbul Kadıköy'de yapılan yürüyüşe katılan ve 12 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan HDP Kadıköy İlçe Eş Başkanı Koray Türkay “Öcalan’a özgürlük talebinin muhalefetin de masasında olması gerektiğini" söyledi.
Mezopotamya Haber Ajansı'na konuşan Türkay, "Bu sessizliği kırmak gerekiyor. Zaten tecrit normalleştirilmek isteniyor. Tecrit diğer siyasi tutuklulara da sirayet eden bir hukuksuzluk ve baskı mekanizmasına dönüştü. Bu baskıyı, hukuksuzluğu ve işkenceyi teşhir etmek, toplumun buna karşı ses çıkarma cesaretini ortaya koymak için tüm Türkiye’de eş zamanlı yürüyüş başlattık" ifadesini kullandı.
Türkay şöyle konuştu: