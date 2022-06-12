Gemlik yürüyüşü için bir araya gelen kitlelere müdahale

Dün Mersin, Adana, İzmir, Diyarbakır ve Van’da başlayan Gemlik yürüyüşü, bugün de İstanbul, Yalova ve Bursa’da başladı. Çeşitli illerden Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı Mahallesinde bulunan ve Newroz Alanı olarak da bilinen alanda bir araya gelecek olan kitle, Gemlik’e doğru yürüyüş gerçekleştirecek.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, yürüyüş öncesi birçok ilin ve ilçenin giriş çıkışına kontrol noktası kurulurken, valilik yasağını gerekçe gösterilerek herhangi bir açıklama, yürüyüş gibi eylem etkinliğine izin verilmeyeceği belirtildi. Yürüyüşün İstanbul ayağı için İstanbul Kadıköy’de toplanan kitleye ise müdahale edilerek 34 kişi gözaltına alındı.

Yürüyüşün başlayacağı alan olan Newroz Alanı’na çıkan birçok noktada Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulaması yapılırken, Bursa’da bulunan birçok HDP binasının da polis tarafından ablukaya alındığı ve ilçe binasına giriş, çıkışın yasaklandığı öğrenildi.

Öte yandan yürüyüşün varış noktası olan Gemlik ilçesinde de çok sayıda polisin HDP İlçe binasını ablukaya aldığı ve kapısını kilitlediği öğrenilirken, İnegöl HDP ilçe binasının da çok sayıda polis tarafından ablukaya alındığı ve kitlenin ilçe binası önünde toplanmasına engel olunmaya çalışıldığı belirtildi.