'Gelsinler beni alsınlar' diyen Erdoğan'ın yakını hakkında karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan’ın kayınbiraderi Yahya Birinci, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın kayınbiraderi Yahya Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Birinci, soruşturma kapsamında Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Yahya Birinci, adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hakimlik, Yahya Birinci hakkında adli kontrol hükümleri uygulayarak, serbest bırakılmasına karar verdi.

Ne demişti?

Sosyal medya canlı yayınında konuşan Birinci, Sedat Peker adına yazılan “Reis” şarkısını söyledikten sonra, “Bu ülkede siyasette namus kalmamış. Gelip beni alsın o namussuzlar. Hadi gelsin alsınlar konuşalım. Artık boğazımıza geldi. Bana neden dokunmuyorlar? Patlayacak işleri diye… Allahınız, kitabınız yok mu sizin? Bizi idam edecek haliniz yok” ifadesini kullanmıştı.

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Erdoğan'ın yakını gözaltına alındı: 'Gelsinler beni alsınlar' demişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın kayınbiraderi Yahya Birinci gözaltına alındı.