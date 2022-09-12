Gelin ve damat indikten sonra gelin arabası yandı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, damat Mustafa Öztürk ve gelin Kevser Direm’in süsledikleri gelin otomobili çift indikten sonra şoför tarafından akaryakıt istasyonuna giderken motor kısmında yangın çıktı.

Cumartesi gecesi Uşak’ta bir düğün salonunda kına gecesi yapan Öztürk ve Direm aileleri düğün için bugün Buharkent'e geldi. Düğün hazırlıklarını tamamlayan genç çift, plakasına ‘mutluyuz’ yazdıkları gelin otomobili ile konvoy halinde tur attıktan sonra evlerine geldi. Yakınları arabayla yakıt almak için yola çıktığında motor kısmında yangın çıktı.

İtfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangında otomobilin motor kısmı tamamen yandı.