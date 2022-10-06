Gelibolu'da orman yangını

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri saat 11.40 sıralarında Gelibolu Karainebeyli köyü civarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Yangına ilk müdahale saat 11.48'te yapılırken, ekipler, orman yangınını kontrol altına almak için havadan 9 helikopter, 2 uçak, karadan ise 15 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 2 hizmet aracı, 3 dozer, 3 treyler, 4 itfaiye, 15’i teknik olmak üzere 175 personel ile müdahale ediyor. (İHA)