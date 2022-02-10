Türkiye Komünist Partisi’nin teorik yayın organı olan Gelenek'in yeni sayısı çıktı. “Marksizm, Komünist Siyaset ve İttifaklar” dosya başlıklı 159. sayıda modern sosyalizm mücadelesinin başlangıcından günümüze tarihsel ve güncel ittifak tartışmalarına odaklanan yazılar yer alıyor.

Nevzat Evrim Önal, “İşçi Sınıfının Politik Bağımsızlığı ve İttifaklar Sorunu” başlıklı yazısında 19. yüzyıldaki erken tartışmalardan yola çıkarak Marksizm ve ittifaklar ilişkisini ele alıyor. Anıl Çınar ise kavramsal, tarihsel ve siyasi açıdan sınıf siyasetinin anlamını ve sınıf ittifaklarını değerlendiriyor. Burjuvaziyle ittifak konusunda ise Tolga Binbay, Komintern’in deneyimlerini, Faşizme Karşı Birleşik Cephe’den miras kalan dersleri ve 1960’lardan günümüze sola musallat olmuş olan düzen içi arayışları inceliyor. “İşçiler ve Kürtler” başlıklı yazısında Aydemir Güler Türkiye’deki güncel ittifak yönelimlerini ve sol içi tartışmaları teorik ve ve tarihsel örnekler, somut durumlar üzerinden değerlendiriyor.

Dosya dışı yazılarda ise İbrahim Can Usta, bir başka 29 Ekim yazısı ile Osmanlı Devleti’nde el konan savaş gemilerini hatırlatırken sayının söyleşisi kısmında Pakistan Komünist Partisi uluslararası ilişkiler bölümünden Şefik Ahmad ile yapılan söyleşi yer alıyor. Ahmad ile Afganistan’daki gelişmeler ve bölgeye olan etkisi değerlendiriliyor. Feride E. Tetik ise sosyalizmin kadın mücadelesini araştırmaya ve yazmaya bu sayıda da devam ediyor. Tetik, bu yazısında, 1970’li yıllarda sosyalist kadınların öncülüğüyle ilan edilen Birleşmiş Milletler “Kadın On Yılı” etkinliklerini ele alıyor. Çağdaş Gökbel ise yoksul İrlandalıların tarihsel mücadelesindeki güncel izleri bizzat İrlanda’dan aktarıyor.

Gelenek’in bu sayısında özel bir çeviri de yer alıyor. Araştırmacı Hazal Yalın tarafından Türkiye Komünist Partisi’ne yayımlanmak üzere iletilen çeviride bir Komintern belgesi yer alıyor. Belge Sovyet liderliği ile uluslararası komünist hareketin 1939 itibariyle Türkiye’ye ilişkin geliştirdiği analize ilişkin önemli veriler içeriyor. Bu öneminin ötesinde TKP tarihinin yakın zamana kadar rivayetlerin gölgesinde kalmış olan bir zaman dilimine, somut olarak separat veya desantralizasyona ilişkin olarak da ufuk açıyor.

Gelenek’in yeni sayısına parti bürolarından, semt evlerinden, Yazılama Yayınevi sayfasından ve İstanbul’da NHKM Kitabevi üzerinden ulaşabilirsiniz.