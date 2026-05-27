Gelenek’in 40. yılında 166. sayı: Yeni Osmanlıcılığın yükselişi ve sınırları

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Gelenek’in 40. yılını kutluyoruz.

Yıldönümlerinin kendi başına anlamı yoktur. Önemli olan, atlatılan yıllara nelerin sığdırıldığı ve adım atılan yeni yıllara hangi birikimin hangi cüretle devredildiğidir. 1992 yılında 40. sayısını çıkardığımızda “Gelenek‘in 40. kitabının elinize ulaştığı günlerde uzun süredir savunduğumuz ve mücadelesini verdiğimiz “parti”nin eşiğine gelmiş olacağız” demiştik. Bugün, devrimi arayan o Parti’nin Gelenek’ini kutluyoruz.

Gelenek “Türkiye’nin kesintisiz ve halen yayımlanmakta olan en eski Marksist dergisi” olarak anılır. Bununla birlikte, Gelenek “bir dergi”nin çok ötesinde bir amaçla yola çıkmış, bir dergi olmanın ötesine geçmiştir. 1986’da, Türkiye’deki karşıdevrim dalgasını yararak başladığımız mücadeleye, sonrasında Sovyetler Birliği’nin çözülüşü ve dünyadaki karşıdevrim eklenmiş, Marksizm-Leninizm, Parti ve devrim düşüncesi Gelenek’in verdiği mücadelenin değişmezleri olmuştur.

Gelenek’in uzun solukluluğu tam da bu değişmezlerin ürünüdür. Gelenek bir mücadele aracıdır. Parti, bu mücadelenin “en kıymetlisi”dir; devrim arayışı, Marksizm-Leninizm’in varlık koşuludur.

Gelenek’in 166. sayısında da aynı arayışla yola çıkıldı.

Bu sayının dosya konusunu “Yeni Osmanlıcılık” oluşturuyor. Bölgemizdeki son gelişmeler, Türkiye kapitalizminin güncellenen rolü ve stratejisi de düşünüldüğünde Yeni Osmanlıcılığın temel dinamiklerine daha yakından bakmamız gerektiği açık. Çünkü, ayrıca, Yeni Osmanlıcılığın kaderiyle Türkiye devriminin dinamikleri birden fazla noktada kesişiyor.

Elbette, bir Yeni Osmanlıcılık incelemesini tek dosyada “tamamlamak” belki mümkün değil. Çünkü Yeni Osmanlıcılık da kendi sonuna henüz ulaşmış değil. Ama, burada “Yeni Osmanlıcılık açmazı” olarak tarif edebileceğimiz meselenin anahatlarının incelendiği ve dosya kapsamındaki yazıların bu doğrultuda birbirini tamamladığı bir çerçeveyi hedefledik.

Dosya dışı yazılarda hem güncel hem de kadim tartışmalara yer verdik. Yükselen “yeni sağ”, Doğan Avcıoğlu ve Yön Dergisi, teknolojik gelişmeler ve sosyalist planlamada yeni olanaklar bu sayıda yer verdiğimiz başlıklar.

Yeni sayısı basılı olarak çıkan Gelenek, şimdi soL'dan dijital olarak da okunabiliyor.

167. sayıda görüşmek üzere…

GELENEK 166

Türkiye’nin Orta Doğu’daki Stratejik Yön Değişimi, Anıl Çınar

Yeni Osmanlıcılık Politikasının Tarihsel Arka Planı, Serap Emir

Bir İdeolojik Belirlenim ve Kimlik İnşası Olarak Yeni Osmanlıcılık, Endam Köybaşı

Ya Osmanlı Ya Cumhuriyet, Aydemir Güler

Türkiye Kapitalizmi İçin Yeni Osmanlıcılık’tan Başka Alternatif Yok Mudur?, Erhan Nalçacı

Yeni Osmanlıcılığın İlacı Kemalizm Olabilir mi?, Murat Akad

Günümüz Avrupasında “Yeni Sağ”ın İktidar Yürüyüşü, Eren Korkmaz

Doğan Avcıoğlu’nun Yön’ü, Orhan Gökdemir

Teknolojideki Gelişmeler ve Sosyalist Planlamada Yeni Olanaklar, Alper Birdal