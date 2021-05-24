Gelecek Partisi'nden Soylu'ya 'Erdoğan'a operasyon' sorusu

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'böyle bir parti içi operasyonu da Sn. Erdoğan için mi planlamıştınız?' diye sordu.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HaberTürk TV'de katıldığı canlı yayında Ahmet Davutoğlu ile ilgili açıklamalarına Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'dan yanıt geldi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Özdağ "Sedat Peker; Süleyman Soylu’nun Cumhurbaşkanı, Tolga Agar’ın da içişleri bakanı olacağı bir projeden bahsediyor. Yaptığı açıklamalarla bu projeyi boşa çıkardığını iddia ediyor. Önceki beyanında da Nisan’dan sonra çok şey değişecek v ülkeye döneceksin demişti. Sn Soylu,nedir bu?" diye yazdı.

Özdağ, "Sn. Davutoğlu’na yapılan parti içi darbenin bizzat içinde olduğunu söyleyen Sn Soylu’ya soruyorum: Tecrübeli olduğunuz belli olan böyle bir parti içi operasyonu da Sn.Erdoğan için mi planlamıştınız?" dedi.

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