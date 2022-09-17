Gelecek Partili Özcan, Merkez Bankası’nın şikâyeti üzerine ifadeye çağrıldı

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Merkez Bankası’nın bir televizyon kanalındaki sözleri nedeniyle hakkında şikâyette bulunduğunu açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nun şikâyet üzerine kendisini ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağırdığını duyuran Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Mesleğe başladığım, personeli olmaktan her zaman onur duyduğum, sağladığı burs imkânı ile yurt dışında yüksek lisans eğitimi aldığım Türkiye “Cumhuriyet” Merkez Bankası, bir TV programında ki sözlerim nedeniyle şikâyette bulunmuş. Elbette avukatlarımız şikâyet dilekçesini inceledikten sonra kısa sürede savcılığa gidip ifademi vereceğim. Siyasette aktif olarak bulunduğum 3 yılda bir kez dahi hakaret dilini kullanmamaya gayret ettim. Vereceğim ifadede Merkez Bankası’nın itibarına asıl kimlerin zarar verdiğini tarihe kayıt düşülmesi için yazacağım.”