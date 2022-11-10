Gelecek Partili isimden iddia: Erdoğan'ın rakip olarak istemeyeceği aday Davutoğlu'dur

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin katıldığı bir YouTube programında açıklamalarda bulundu. Şahin konuşmasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında rakip olarak istemeyeceği adaylardan birisi Ahmet Davutoğlu'dur." dedi.

Şahin'in o konuşması şöyle;

"Şunu da söyleyeyim; Ahmet Davutoğlu ismi Türkiye'de en iddialı Cumhurbaşkanı adaylarından birisidir. Ahmet Davutoğlu ismi, Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kazanacak bir adaydır. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında rakip olarak istemeyeceği adaylardan birisi Ahmet Davutoğlu'dur. Neden Ahmet Davutoğlu'dur; çünkü bu ülkede daha önce yüzde 50 oy almış bir isimden bahsediyoruz. Toplumun yüzde 50'sinin desteğini almış, burada da yüzde 50+1 gerekiyor. Onun yanında, Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi partisiyle duygusal bağı olan bir liderden bahsediyoruz. Ak Parti kitlesinden oy alabilecek bir liderden bahsediyoruz, bu anlamda tabii ki Ahmet Davutoğlu ismi bizim için en ideal Cumhurbaşkanı adaydır. Bunun altını tekraren çiziyorum. Bizim adayımız da tekrar söylüyorum; Ahmet Davutoğlu'dur. Ama bütün bunların yanında biz tüm partilerin üstünde ulaşabileceği, toplumun da üzerinde uzlaşabileceği bir isim noktasında da eğer bir mutabakat sağlanırsa, bu konuda da her zaman için fedakarlık göstermeye hazırız. Bunu da zaten her zaman söylüyoruz."