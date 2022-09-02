Geçtiğimiz günlerdeki F-16 geriliminin üstüne: Hulusi Akar F-16 ile Ege semalarında uçtu

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimin tırmandığı bir zamanda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın '2022-2023 Eğitim Uçuş Eğitim Yılı'nın açılışını Ege Denizi'nin kuzeyinde özel bir uçuşla gerçekleştirdi.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile gittiği Eskişehir’deki 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, '2022-2023 Eğitim Uçuş Eğitim Yılı'nın açılışını özel bir uçuşla yaptı.

Üçlü kol uçuşunda Çanakkale Boğazı üzerinden uçan Akar "Ceylan 30" çağrı kodu ile koldaki diğer personele hitap ederek "Başta Çanakkale’de yatan şehitlerimiz olmak üzere tüm aziz şehitlerimize layık olmaya çalışacağız, mücadelemize Çanakkale ruhu ile devam edeceğiz" dedi.