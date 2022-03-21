TKP Almanya-Kuzey örgütü 20 Mart Pazar günü Hannover’de ‘’Geçmişten günümüze devrimci kadınlar’’ başlığıyla bir etkinlik düzenledi.

Etkinlikte devrim mücadelesinde kadının yeri üzerine sunumlar gerçekleştirildi. Sunumlarda devrimlerin eşit yurttaşlık mücadelesinde ne gibi gelişmelere sebep olduğu konuşuldu. Fransız Devrimi, Ekim Devrimi ve Küba Devrimi’nde kadınların katkıları ve devrim sonrasında kadın haklarında yaşanan gelişmeler ele alındı.

Etkinlikte devrim tarihinde büyük katkıları olan önder kadınlar üzerine de konuşuldu. Almanya’dan Frau Berlin, Rusya’dan (sonrasında Sovyetler Birliği’nden) Alexandra Kollontay ve Nadezdha Krupskaya anıldı. Devrimi’nin Kübalı kadınlara kazandırdıkları, yine Kübalı kadınların kendilerinin anlattığı bir belgesel eşliğinde aktarıldı.

Türkiyeden ise TKP’de uzun yıllar mücadele eden Zehra Kosova’nın mücadelesi anlatıldı. TKP’nin günümüzde yoğun çalışmalar yürüttüğü Kadın Dayanışma Komiteleri tanıtılarak sunum sonlandırıldı. Yapılcılar müzik grubu ve Los Obreros’un Türkiye’de mücadele eden kadınların görüntüleriyle çektiği klip izlendi.

Etkinlik, sunumlardan sonra yapılan müzik dinletisi ile sonlandırıldı.