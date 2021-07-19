Geçen yıl kadın konukevlerinde kadın sayısına yakın çocuk kaldı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer kadın konuk evlerinin durumunu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yönelttiği yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Gürer, Bakan Derya Yanık tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde şu sorularının yanıtlanmasını istedi:

Son beş yılda açılan bakanlık ve belediye kadın konuk evleri sayısı kaçtır? Bu konuk evlerinin kapasitesi nedir?

2020 yılından itibaren konuk evinde yaşayan kadın ve anne-çocuk sayısı kaçtır? Kullanımda olan ancak hiç misafiri olmayan konuk evi sayısı kaçtır?

2020 yılında, Alo 183 Sosyal Destek Hattı’na yapılan başvuru sayısı kaçtır? Bu hususta talebi karşılanan kadın sayısı kaçtır?

Alo 183 Sosyal Destek Hattı’na müracaat eden kadınlar arasında psikolojik, hukuki ve ekonomik danışma başvurusu yapan kişi sayısı kaçtır?

2021 Mayıs ayı dâhil olmak üzere, Bakanlık tarafından koruma altına alınan kadın sayısı kaçtır?

5 yılda yalnızca 10 konukevi

Önergeyi yanıtlayan Aile ve Çalışma Bakanı Derya Yanık, 2016 yılından itibaren Bakanlıklarına bağlı olarak, toplam 139 kapasiteyle 7 kadın konukevi, belediyelere bağlı olarak, toplam 49 kapasiteyle 3 kadın konukevinin açıldığını belirtti.

2020 yılında ülkemizdeki kadın konukevlerinden 35 bin 331 kadın ve 20 bin 551 çocuk olmak üzere toplam 55 bin 882 kişi hizmet aldığını açıklayan Bakan Yanık, “2021 yılı Mayıs ayı itibarıyla 22 bin 087 kadın ve 9 bin 648 çocuk olmak üzere toplam 31 bin 735 kişi hizmet almıştır” dedi.

'AKP döneminde kadına yönelik şiddet olayları ciddi oranda artış gösterdi'

Gürer ise “Özellikle AKP’nin siyasi iktidarı döneminde kadına yönelik şiddet olayları çok ciddi oranda artış göstermiş, kadın cinayetlerindeki artış da paralel bir şekilde artmaya devam etmiştir. Kadın konukevlerinde kalan annelerin çocuklarının bu süreçten etkilenmemesi olanaksız. Kadına yönelik şiddet çocukların geleceğini de karartıyor. Mutlak surette çözüm şart. Eğitimin yanında bu konuda daha çok tedbir gerekli” diye konuştu.

Gürer, şiddet olaylarının en aza indirilmesi için gerekli yeni düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.