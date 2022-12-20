CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa’nın Salihli ve Ahmetli ilçelerinde kömür satan esnaflarla bir araya geldi. Yurttaşların alım gücündeki azalma nedeniyle kömür satışlarının da ciddi oranda düştüğünü söyleyen esnaf, “Kömür fiyatları çok arttı. Geçen sene 10 torba kömür alan bu sene 2-3 torba alabiliyor. Kendi memleketimizde üretilen kömürü alabilen kalmadı. Vatandaş kömür fiyatlarındaki artıştan bizi sorumlu tutuyor. Nedir bu rezillik?” diye isyan etti.

'Fiyatlar yüzde 300 arttı'

Salihli’de 32 yıldır kömür sattığını söyleyen esnaf Niyazi Gündoğdu şöyle konuştu:

"Son 1,5 yıldaki gibi bir dönemi hiç görmedim. Yazıktır bu millete. Geçen seneye göre fiyatlar yüzde 300 arttı. Geçen sene yılbaşında kömürün tonu 425 liraydı. Şimdi 5 bin lira. Bir yılda 5 kamyon kömür param bir kamyona düştü. TKİ, parasını ödediğim kömürü göndermediği gibi gönderdiğinde de gelen zamları yansıtıyor. Herkes ihtiyacı kadar alıyor. Vatandaş kömür fiyatlarındaki artıştan bizi sorumlu tutuyor. 25 kilo kömür 125 lira. Vatandaşı ancak 2 gün idare eder. Akşamdan akşama yaksa 3-4 gün gider. Sadece kömür değil odun da pahalandı. Geçen sene bir çuval odun 30 liraydı şu anda 70 lira. Ben odunu 60 liraya satıyordum, 65 liraya yerine koyabiliyordum. 5 lira da cebimden koyuyordum. Hamallığım da cabası. Hani benim karım? Ekonomi düzgün gidiyor diyorlar, nasıl ekonomi düzgün gidiyor? Yılbaşında güya işçiye emekçiye zam yapacaklar. Daha zammı vermeden zaten benim cebimden alıyorlar. Ben de bunlara oy vermedim mi? Verdim. İyi olsun diye verdim ama olmadı. Ne düzeldi? Bunları göndereceğiz başka alternatifi yok."

'Bisikletin arkasına kömür koyup götüren var'

Ahmetli ilçesinde ise 23 yıldır kömür satan Adnan Güngör ise CHP’li vekile şunları anlattı:

"Geçen sene kömür 1000-1500 arasıydı bu sene 4500-5000 lira. Fiyatlar 4’e katladı. 25 kiloluk kömürün torbası 120 lira. Yılbaşından sonra fiyatlar ikiye üçe katladı. 1500’e satıyorsak bir anda 3000 lira oldu. Eskiden bu aylarda elimizde bir liste olurdu. Akşama kadar yetiştiremezdik. Şimdi akşama kadar sattığımız kömür 500 kilo. Bazen hiç satamıyoruz. Kış gününde, bu aylarda durmamamız lazım bizim. Geçen sene 10 torba alan bu sene 2-3 torba alıyor. Bir ton alan 10 torba alıyor. Bisikletin arkasına kömür koyup götüren var nasıl ısınacaklar bilmiyorum. 20 torba kömür sardık. 3-4 tane eve gidecek. Arabanın mazot parası değil. Eskiden mazot 7-8 liraydı, dokunmuyordu, evlere dağıtıyorduk. Şimdi kar mazota gidiyor. 4 kişilik bir aile kışı 1,5 ton kömürle kapatır. Odun da 2800 lira. Toplamda ısınmanın maliyeti 10 bin lira. Aylığa vursan 1000 lira. Asgari ücretlinin alma şansı yok. En düşük emekli maaşı 3500 lira, arabanın sigortası 4000 lira. Nasıl geçinilsin? Doğalgaz da çoğalınca bizim işler iyice azaldı. Yıllarca yaptığımız işi bırakacağım, başka çareler arıyoruz. Stresten artık kalbim sıkışıyor."