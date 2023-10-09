Gazze'de üçüncü gün: İsrail hava saldırılarını sürdürdü, Gazze'den roketler atıldı

Cumartesi sabahı Gazze'den silahlı milisler, İsrail'e karşı operasyon başlattı. "El Aksa Tufanı" adı verilen operasyon kapsamında Gazze'den silahlı gruplar İsrail topraklarına girdi ve özellikle Gazze Şeridi sınırına yakın, yasadışı yerleşimcilerin yaşadığı mahalleleri hedef aldı. Harekatın esas gövdesini Gazze'deki en güçlü örgüt olan Hamas oluştursa da, operasyon, tüm Filistinli direniş gruplarının parçası olduğu Birleşik Operasyon Odası tarafından yürütüldü.

Operasyonun başlamasının ardından Kudüs dahil olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalmaya başladı. İsrail ordusu, Gazze çevresinde yaşayanlara evde kalma çağrısı yaptı ve Gazze'ye dönük ayrı bir taarruz başlattı. Dün öğlen saatlerinden bu yana İsrail güçleri Gazze Şeridi'ni bombardımana tutuyor. İsrail'in attığı füzeler, sivillerin yaşadığı birçok apartmanı da hedef aldı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, saldırıların İran'ın desteği ve emriyle başlatıldığını öne sürdü. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise ülke olarak savaş durumuna geçtiklerini söyledi. İkinci günde İsrail, 'savaş hali' ilan etti. Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden İsrail'e ek destek talimatı verdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderme talimatı verdiği bildirildi.

Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasında Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan çatışmalar üçüncü gününde de devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 413 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 300 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail basınındaysa çatışmalarda 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 150 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırılar gece boyu durmadı

İsrail savaş uçaklarının gece boyunca Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyindeki hedefleri vurması sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Gazze'nin Mısır sınırı yakınlarında bulunan Rafah kentindeki Ebu Hilal Ailesi'ne ait ev, İsrail savaş uçaklarının bombalaması sonucu yıkıldı.

Bölgedeki tıbbi kaynaklardan alınan bilgiye göre, enkaz altında kalanlardan en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Hava saldırısına maruz kalan evin çevresindeki diğer evlerde de büyük hasar meydana geldi, çok sayıda yaralanan oldu.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinin Karaman ve Naayma caddelerindeki evleri hedef alan 20'den fazla hava saldırısında da onlarca kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nin doğusunda bulunan bir evi de hedef aldı.

Yine Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Abul Amreyn ailesine ait evin savaş uçaklarından atılan roketle vurulması sonucu bir kadın hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'ndeki hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki Harare ailesinin evini hedef alması sonucu, 7 kişi yaralandı.

Kentin orta kesimlerindeki Yermuk Camisi yakınında bir ev de isabet aldı.

İsrail ordusu: Ölen asker sayısı 73

İsrail ordusu, ölen askerlerinin sayısının 73'ye yükseldiğini duyurdu.

İsrail ordusunun konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim'de başlayan saldırılarında bugüne kadar 73 İsrail askerinin öldüğü, hayatını kaybeden 16 İsrail askerinin daha kimlik bilgilerinin aileleri ve kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi.

İsrail Basını: Yaralı sayısı 2 bin 315

Gazze'den başlatılan saldırılar sonucu, yaralanan İsrailli sayının 2 bin 315 olduğu belirtildi. İsrail merkezli Kanal 12 televizyonuna göre, 365'i ağır olmak üzere toplam yaralı sayısı 2 bin 315'e çıktı.

Haaretz Gazetesi de, ağır yaralılardan 25 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı. Haberlerde, ölenlerin sayısına ilişkin güncelleme yapılmadı.

İsrail yanlışlıkla İsraili vurdu

İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınındaki Celil Garbi bölgesinde bulunan askerlerinin yanlışlıkla kendi askerlerine ateş açması sonucu 4 yaralı olduğunu duyurdu.

İsrail resmi haber ajansı KAN'ın ordu sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Celil Garbi yakınındaki bir yerleşim yerinde görev yapan İsrail güçleri, kontrol noktasına hızlıca yaklaşan araca ateş açtı.

Daha sonra askeri aracın içindekilerin İsrail ordusuna bağlı askerler olduğu anlaşıldı. Hafif yaralanan İsrail askerleri tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

İsrail'in hava saldırılarına karşılık Gazze'den roketler atıldı

İsrail savaş uçakları Gazze'yi yoğun bombardımana tuttu. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdürmesi üzerine Gazze'deki direniş grupları, roketlerle karşılık verdi.