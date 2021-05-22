Gazze'de İsrail'in yıktığı medya binasının sahibi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gidiyor

İsrail hava saldırısında 15 Mayıs günü yıkılan ve uluslararası medyayı barındıran Gazze'deki 13 katlı binanın sahibi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) şikayette bulunduğunu söyledi.

Cevad Mehdi, mahkemeye yaptığı şikayetinde ABD menşeli haber ajansı Associated Press ve Katar menşeli El Cezire televizyonu da dahil olmak üzere bir dizi basın kurumunun ofislerini barındıran Cala Kulesi'ni 15 Mayıs'ta yerle bir eden saldırının bir "savaş suçu" olduğunu söylüyor.

Dava UCM başsavcısının geçen hafta İsrail saldırısı sırasında "suçlar işlenmiş olabileceğini" söylemesinin ardından geldi.

AFP'nin aktardığı üzere Mehdi'nin avukatı Gilles Devers yaptığı açıklamada, "Filistinli olan bu binanın sahibi, avukatlarına Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne savaş suçu şikayetinde bulunma yetkisi verdi" dedi. Devers, AFP'ye yaklaşık 10 Filistin yanlısı göstericinin toplandığı mahkeme önünde İsrail'in saldırı için “askeri hedef gösteremeyeceğini” söyledi.

Devers şöyle devam etti:

“Ekipman veya silahlı bir direniş ekibi olduğu için bu kulenin yıkılmış olabileceği iddialarını çok duyuyoruz. Bu, vakayı inceledikten sonra tamamen yalanladığımız bir şey. Uluslararası hukuk, sivil mülke ancak askeri amaçlarla kullanılması halinde zarar verebileceğiniz yönündedir ve durum bundan çok uzak."

Devers, şikayetin resmi olarak mahkemeye Cuma günü e-posta ile gönderileceğini söyledi.

İsrail, 15 Mayıs'ta Gazze'de bulunan 13 katlı binayı bombalayarak yerle bir etmiş ve Hamas askeri istihbarat birimlerinin binada olduğunu iddia etmişti. Mehdi, bir İsrailli istihbarat görevlisinin kendisini 13 katlı binaya bir füze atmadan önce binanın boşaltılmasını sağlamak için bir saati olduğu konusunda uyardığını söylemişti.

Filistin 2015'ten beri UCM'ye taraf olan bir ülke iken, İsrail söz konusu mahkemeyi tanımıyor.