Gazze'de 5. gün: İsrail tam taarruza geçti, 260.000'den fazla Gazzeli yerinden edildi

Cumartesi sabahı Gazze’de silahlı milislerin İsrail’e karşı başlattığı “El Aksa Tufanı” operasyonu 5. güne girdi.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda beşinci güne girildi. İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 200'ü aşarken, İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 900'e ulaştı. Ölen Filistinlilerin 260'ını çocuklar, 200'ünü kadınlar oluşturuyor. Gazze'de tam abluka ilan edildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Gazze Şeridi sınırını kontrol altında aldık, şimdi tam taarruza geçiyoruz" dedi. Bununla birlikte, ABD Merkez Komutanlığı, "ABD'nin en büyük uçak gemisi Akdeniz'de İsrail açıklarında ilerliyor" açıklamasını yaptı. Filistin, İsrail'in yasak olan fosfor bombası kullandığını söyledi.

İsrail Savunma Bakanı: Tam taarruza geçiyoruz

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Bölgeyi kontrol altına aldık şimdi tam taarruza geçiyoruz." dedi.

İsrail basınındaki haberlere göre Gallant, Gazze'deki duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, Hamas'ın "pişman olacağını" ve Gazze'nin "asla eskisi gibi olmayacağını" söyledi.

İsrail: Suriye'yle karşılıklı top atışlarında bulunuldu

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Suriye'den İsrail'e yönelik çok sayıda top atıldığı tespit edildi” denildi.

Açıklamada, top mermilerinin bir kısmının İsrail topraklarına ulaştığı ve açık alanlara düştüğü kaydedildi.

İsrail güçlerinin de Suriye topraklarından atışların yapıldığı kaynaklara topçu bombardımanı ve havan ateşiyle karşılık verdiği belirtildi.

ABD’nin en büyük uçak gemisi İsrail açıklarında

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) "ABD'nin en büyük uçak gemisi Gerald Ford Doğu Akdeniz'e vardı. İsrail açıklarında ilerliyor" açıklamasını yaptı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"USS Gerald R. Ford Uçak Gemisi Taarruz Grubu, bölgede gerilimi tırmanmak isteyen bir aktörü caydırmak amacıyla Doğu Akdeniz'e ulaştı. Bölgedeki kuvvetler arasında 8 saldırı ve destek uçağı filosuyla ABD Donanması uçak gemisi USS Gerald R. Ford (CVN 78) ve Ticonderoga sınıfı güdümlü füze kruvazörü USS Normandy (CG 60) ile Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyerleri USS Thomas Hudner (DDG 116), USS Ramage (DDG 61), USS Carney (DDG 64) ve USS Roosevelt (DDG 80) yer almaktadır. Bölgedeki mevcut savaş filolarını takviye etmek üzere ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-15, F-16 ve A-10'ların hızlı bir şekilde sahaya intikali de dahil olmak üzere ABD'nin bölgedeki, duruşunu artırma çabaları devam etmektedir."

BM: İsrail'in hava saldırıları sonucu 260.000'den fazla Gazzeli yerinden edildi

Birleşmiş Miletler (BM), İsrail ordusunun Gazze’yi bombalamaya devam etmesi nedeniyle 260.000'den fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Salı gecesi yapılan bir güncellemede bunun, "Çatışmaların şiddetlendiği ve 50 gün boyunca devam ettiği 2014 yılından bu yana yerinden edilen en yüksek insan sayısını" temsil ettiği belirtildi. Sayının daha da artması bekleniyor.

Çoğu insanın okullara sığındığı bildiriliyor.

Gazze Şeridi yaklaşık 2,3 milyon insana ev sahipliği yapıyor ve dünyadaki en yüksek nüfus yoğunluğundan birine sahip.

BM, son günlerdeki hava saldırılarının 1000'den fazla konutu yok ettiğini söyledi.

Gazze’de temel ihtiyaçların karşılanmasının "giderek daha zorlayıcı" hale geldiğini de sözlerine ekledi.