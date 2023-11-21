Gazze'de 46. gün: İsrail Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırdı

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 46. gününde devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in saldırılarında şu ana dek 5 bin 600'ü çocuk ve 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. İsrail basını ise 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırıları sonucu 17 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gazze'deki Şifa Hastanesi doktoru: Hastanedeki hayat ölüme yakındı

Gazze'deki Şifa Hastanesi Çocuk Bakım Bölümü Başkanı Nasır Bülbül, İsrail'in hastaneyi kuşatması sonucu su, yiyecek ve güvenlik eksikliği nedeniyle hastanede kaldıkları süre boyunca "ölüme yakın" hissettiklerini söyledi.

Çocuk Bakım Bölümü Başkanı Bülbül, "Şifa Hastanesi'ndeki durum tarif edilemezdi. Hastanedeki hayat ölüme yakındı. Hastanedeki yaralılar, yerinden edilmiş kişiler ve sağlık personeli, tahliye edilmeden önce 3 ila 4 gün boyunca ne su ne de yemek bulabildi." dedi.

Hastaneye gelen yakıtı İsrail askerlerinin tehditleri nedeniyle alamadıklarını da anlatan Bülbül, "Yakıt Şifa Hastanesi'ne geliyordu ama İsrail askerleri onu kapının önüne koyuyordu. Gönüllüler onu getirmek için dışarı çıktığında korkutuluyor ve hedef alınıyordu.” diye konuştu.

ABD: Gazze'de hastaneler ve personeli daha fazla riske atılmamalı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de hastaneler ve sağlık personelinin daha fazla riske atılmaması gerektiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'deki Endonezya Hastanesi çevresinde artan saldırılarıyla ilgili Kirby, "Bu konuda çok açık olduk. Orada hastalarımız var, sağlık personelimiz var, hayatları tam anlamıyla risk altında olan masum insanlar var. Şu anda olduklarından daha fazla riske atılmamalılar." dedi.

Kirby, "Hamas'ın söz konusu hastaneyi (Endonezya Hastanesi) ne ölçüde kullanıp kullanmadığı konusunda spesifik bir istihbarata sahip değilim." diye konuştu.

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden çıkarılan prematüre bebekler Mısır'da

İsrail ordusunun baskını nedeniyle Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nden Mısır'a nakledilen 28 prematüre bebekten 12'si, başkent Kahire'deki Yeni İdari Başkent Hastanesi'ne ulaştı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yaralılar, güneydeki Nasser Hastanesi'ne getirildi

İsrail askeri araçları dün Gazze kentinde nispeten geriledikten sonra bugün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kara saldırılarını yeniden genişleterek Cibaliya beldesindeki Endonezya Hastanesini kuşatma altına aldı. İsrail güçlerinin kuşatması nedeniyle Endonezya Hastanesi'ndeki yaralılar, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasser Hastanesi'ne getirildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşlarıyla Gazze için Londra ve Paris'e gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde Türkiye'nin öncülüğünde alınan karar kapsamında kurulan temas grubuyla Gazze için Londra ve Paris'i ziyaret edecek.

Hamas lideri Heniyye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız

Hamas lideri İsmail Heniyye, İsrail ile ateşkes anlaşmasına 'ulaşmaya yakın' olduklarını, bu konuda ara buluculuk yapan Katar'a cevaplarını ilettiklerini söyledi.

Hamas'ın Telegram hesabından, hareketin Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ateşkese ilişkin yaptığı açıklamaya yer verildi.

Heniyye, "Hareket, Katar'daki kardeşlerine ve ara buluculara yanıtını verdi. Ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınlaştık" ifadesini kullandı.