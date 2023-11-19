Gazze'de 44. gün: İsrail 2 kampa hava saldırısı düzenledi, 15 Filistinli hayatını kaybetti

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 44. gününde devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Han Yunus ve Nusayrat kamplarına yoğun saldırılar düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının Nusayrat kampında Zühd ailesine ait evi bombalaması sonucu 13 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Han Yunus bölgesinde bulunan, Avrupa Hastanesi yakınındaki Ebu Aker ailesine ait evin bombalanması sonucunda da bir kadın ve çocuğu öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 5 bini çocuk, 3 bin 330'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 oldu.