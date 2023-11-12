Gazze'de 37. gün: İsrail'in Gazze'ye yoğun hava saldırıları sürüyor

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 37. gününde devam ediyor.

İsrail'in Gazze saldırılarında şu ana kadar 4 bin 506’sı çocuk olmak üzere, 11 bin 78 Filistinli öldürüldü.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354’ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Endonezya Hastanesi'nin çevresine peş peşe şiddetli saldırılar düzenlediği kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin çeşitli noktalarına yoğun saldırılar düzenlediği belirtilen açıklamada, kuzeyde yer alan Tel ez-Zater bölgesi ile Gazze kentindeki Es-Seraya kavşağı çevresinin de bombalandığı bilgisi verildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, iletişim ve internet kesintileri nedeniyle Gazze'deki can kayıplarının sayılamadığını duyurdu.